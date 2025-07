Volkswagen srazil cenu Caddy na minimum. Prostorné MPV koupíte za cenu SUV do města

Historie lehkých užitkových vozů německé značky má svůj počátek v roce 1950 u prvního Transporteru. Pětasedmdesátileté výročí dnes může oslavit nejen divize Volkswagen Užitkové vozy, ale také její zákazníci. Pro ně si české zastoupení připravilo speciální akční model Caddy 75 let s motorem 1.5 TSI o výkonu 85 kW za cenu od 599.000 Kč včetně DPH. V případě operativního leasingu od Volkswagen Financial Services klesla měsíční splátka za akční Caddy na 6999 Kč bez DPH u financování uzavřeného na 48 měsíců s limitem 15.000 ujetých kilometrů ročně.

Pro porovnání můžeme zůstat v nabídce Volkswagenu. Malé SUV do města T-Cross má startovní cenovku 552.900 Kč, přičemž akční výbava People s pár položkami z katalogu navíc vyjde na 609.900 Kč.

Vedle standardní výbavy, do niž patří třeba adaptivní tempomat, systém Side Assist, digitální přístrojový štít nebo prodloužená záruka na 2+3 roky do 200.000 km vůz dostane navíc automatickou klimatizaci, lakované nárazníky a App Connect pro snadné propojení s chytrým telefonem. Nabídka Caddy 75 let se vztahuje na předobjednané vozy ve výrobě, u nichž mají zákazníci prostřednictvím autorizovaného prodejce ještě možnost individuálních úprav výbavy.

Ostatní zvýhodnění pro model Caddy jsou nadále dostupná. Patří k nim například verze Life s možností získat za zvýhodněnou cenu pakety Dark Label nebo PanAmericana pro vozy s krátkým i dlouhým rozvorem a všechny nabízené motory. Platí i takzvaná e-dotace pro plug-in hybridní verzi Caddy eHybrid ve výši 100.000 Kč.

S ní se nabíjecí hybrid cenově téměř blíží naftové verzi s výkonem 90 kW, u nejvyšší výbavy Style je pak dokonce výrazně levnější. eHybrid disponuje baterií o kapacitě 19,7 kWh, která umožňuje ujet až 122 kilometrů jen na elektřinu, AC nabíjení je možné až 11 kW, DC pak 40 kW. Speciální nabídky lze získat pouze u autorizovaných prodejců Volkswagen Užitkové vozy.

Zdroj: Volkswagen Užitkové vozy | Zdroj: Volkswagen