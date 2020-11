Volkswagen Servisní balíčky: „Na 5 let máte vystaráno!“

Volkswagen nabízí ve spolupráci s Volkswagen Financial Services atraktivní Volkswagen Servisní balíčky. Tato služba kryje náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený limit ujetých kilometrů. Zákazníci mohou vůz svěřit do péče libovolnému autorizovanému servisu Volkswagen v České republice. Kromě toho se zvýší hodnota vozidla při následném prodeji.

„Spolehlivá individuální mobilita je základem moderního života. Díky ní můžeme úspěšně rozvíjet svou pracovní kariéru, s přehledem zvládat rodinné povinnosti a věnovat se ve svém volném čase nejrůznějším zájmům,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. „Automobil nám umožňuje svobodně utvářet svůj život podle vlastních představ, ale málokdo si chce dělat hlavu s jeho servisováním. Bez pravidelné údržby je však dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz nemyslitelný. Proto jsme pro naše zákazníky připravili Volkswagen Servisní balíčky. S touto atraktivní službou mohou majitelé vozů Volkswagen svěřit péči o svůj vůz našim autorizovaným servisům a užívat si pohodový život.“

Volkswagen Servisní balíčky kryjí náklady na servisní úkony po dobu 5 let nebo zvolený limit najetých kilometrů a zákazníci si je mohou pořídit jak pro nový vůz, tak pro již provozovaný automobil, který není starší 2 let a dosud neabsolvoval první předepsanou servisní prohlídku. Ve druhém případě lze balíček objednat a uhradit rychle a jednoduše online.

Zákazník si může zvolit jednu ze 2 variant: Service a Service Plus. Servisní balíček

Service zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem. Jedná se například o pravidelné

výměny motorového oleje, vložek filtrů nebo zapalovacích svíček. Rozšířená škála

služeb Servisního balíčku Service Plus k tomu přidává navíc mimo jiné výměnu dílů

podléhajích opotřebení. Do této kategorie spadají například brzdové kotouče a

obložení, stěrače nebo rozvodový řemen. Kryty jsou také úkony vedoucí k zajištění

provozuschopnosti vozidla včetně odstranění nahodilých poruch.

Doba platnosti Servisních balíčků Volkswagen je až 5 let. Zákazníci si mohou zvolit jeden ze tří limitů počtu ujetých kilometrů: 60 000 km, 100 000 km nebo 150 000 km.

Volkswagen Servisní balíčky zaručují zákazníkovi naprostou kontrolu a transparentnost

nákladů na servis.

Dalším bonusem je zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji. Volkswagen Servisní balíčky jsou totiž vázány ke konkrétnímu vozidlu a přecházejí na jeho nového majitele. Prodej ojetého vozu usnadní také jeho prokazatelná servisní historie v síti autorizovaných servisních partnerů Volkswagen. Kupující má tak jistotu, že o vozidlo bylo po celou dobu jeho provozu profesionálně pečováno. Zákazníci mohou čerpat službu u kteréhokoliv autorizovaného servisního partnera Volkswagen v České republice.

Do konce letošního roku platí akční nabídka se zvýhodněním 50 % na Volkswagen

Servisní balíčky ve variantě Service s limitem 60 000 nebo 100 000 ujetých kilometrů

pro modely Tiguan, Touran a Golf. Akce se vztahuje pouze na nové vozy včetně

skladových financované prostřednictvím Volkswagen Financial Services.