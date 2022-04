Volkswagen Service: Jarní nabídka, která sedne

Ta pravá motoristická sezona ožívá s prvními jarními dny. Pro vozy Volkswagen a jejich uživatele to je ideální impulz ke kontrole, přezutí pneumatik nebo nákupu nového příslušenství. K tomu můžou využít také dalších slev s Volkswagen MyCard. A to není vše.

„Přestože moderním automobilům je vlastně jedno, jestli jezdí v zimě nebo v létě, určitě si po náročném období zaslouží péči. Minimálně je čeká přezutí na letní pneumatiky,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika. „A když už svůj Volkswagen budete mít v servisu, proč nevyužít prohlídky za zvýhodněnou cenu od 299 korun nebo si vybrat z široké nabídky originálního příslušenství za lepší ceny,“ dodává Špinar.

Výměna zimních pneumatik za letní patří ke koloritu přípravy na novou sezonu. Přestože se s ní nepojí takový stres, jako při přechodu na zimní pneumatiky, vyplatí se pneuservisu věnovat pozornost. Volkswagen Pneuservis poskytuje komplexní péči: od výběru pneumatik značek Barum, Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Dunlop, Nokian či Pirelli, přes montáž, vyvážení až po zpracování stávajících pneumatik – ať už jde o uskladnění nebo ekologickou likvidaci. V rámci servisní nabídky platí také Volkswagen PneuGarance: při zakoupení alespoň jedné nové pneumatiky nebo kompletního kola v autorizovaném servisu Volkswagen, okamžitě získáváte tříletou záruku na poškození pneumatiky a výrobní vady.

A protože staré pneumatiky, stejně jako akumulátory či jiné nepotřebnosti z vozidel, nepatří do příkopů natož do lesa, autorizované servisy Volkswagen fungují i jako místa zpětného odběru. Můžete je využít (nejen) v rámci jarní nabídky Volkswagen Service.

Stejně tak přijde vhod novinka: zákaznická karta Volkswagen MyCard. Funguje na dvou úrovních, přičemž už v rámci základní MyCard dostáváte 15% slevu na Originální díly Volkswagen® (při minimálním odběru za 6 050 Kč na zakázku) nebo přípravu a zajištění STK. Placená MyCard Service+ za 1 990 Kč ročně přidává dvojí výměnu kol či 10% slevu na Originální příslušenství Volkswagen včetně kompletních kol.

Tuto slevu pak můžete uplatnit na zmíněné příslušenství – před cyklistickou sezónou se bude hodit například držák jízdního kola na střechu (3 844 Kč) nebo komfortnější řešení nosiče kol na tažné zařízení. Varianta Compact III je rozhodně doporučeníhodná, protože jde o nejlehčí a nejmenší transportér kol své třídy. Stojí 20 200 Kč.

Jaro a léto ale znamená také volný čas strávený ve voze Volkswagen, pro jehož fandy funguje již nějaký čas E-shop Volkswagen. Kromě módních doplňků, oblečení a dárkových předmětů zde pro nadcházející období figurují například grilovací potřeby: skládacím grilem T1 počínaje a zástěrou konče. Přenosný gril na dřevěné uhlí smontujete během pár vteřin, lze ho snadno přepravovat a stojí jen 2 386 korun. Grilovat doma není špatné, ale s touto sestavou můžete grilovat v přírodě, kempu, u vody…

Koho oslovují spíš moderní věci a nedisponuje zrovna posledním modelem Volkswagen s plnou konektivitou, může si za 1 090 Kč pořídit takzvaný Volkswagen DataPlug – modul, který po zapojení do OBD zdířky funguje v kombinaci s aplikací We Connect Go. Prostřednictvím aplikace ve vašem telefonu (iOS či android) tak můžete sledovat styl jízdy, mít přehled o měsíčních nákladech na PHM nebo mít rychlý přístup k preferovanému partnerovi Volkswagen.