Radosti Bohatá základní výbava Nizká spotřeba Pohodlný podvozek Vnitřní prostor Starosti Vyšší základní cena Lenivější odezva převodovky DSG ve městě Pouze podélně nastavitelná středová loketní opěrka 8 /10

Letos v červnu to bude pět let od světové premiéry šesté generace Volkswagenu Polo. Oproti předchozí generaci šlo o úplně nové auto – platformou MQB A0 počínaje, palubní technikou konče, navíc na novém základu vůz pořádně vyrostl. Posuďte sami: současné polo je o 8 centimetrů delší a skoro 7 centimetrů širší než to předchozí a rozvor náprav se natáhnul o téměř 8 centimetrů. Loňská modernizace s rozměry karoserie nazamávala, budete však koukat, co všechno je tady nové.

A začít můžeme rovnou od výbavy. Stejně jako u golfu se Volkswagen rozloučil s tradičním označováním výbav Trendline, Comfortline a Highline a přešel na linie Polo, Life, Style, R-Line a GTI. Ano, i v dnešní době plné kotrmelců kvůli emisím si polo zachovalo sportovní verzi GTI s dvoulitrovým turbomotorem, byť pouze v kombinaci s převodovkou DSG.

Už ve standardu máte digitální přístrojový štít s 8palcovým displejem a volitelnými profily, LED světla vpředu i vzadu, systém Lane Assist, který vypnete na dvě kliknutí díky tlačítku na levé páčce pod volantem, multifunkční volant, klimatizaci, rádio s 6,5palcovým dotykovým displejem či sedm airbagů včetně centrálního mezi řidičem a spolujezdcem. To všechno za cenu od 371.900 Kč, spokojíte-li se s motorem 1.0 MPI/59 kW a pětistupňovým manuálem. Zkoušel jsem ho v nové fabii a pro městský a příměstský provoz je úplně v pohodě.

Poloviční auto? Ale jděte…

O Volkswagenu Polo se občas říká, že jde o poloviční auto za plnou cenu. To je z mého pohledu naprostá blbost. Jasně, pořád spadá do segmentu B, jenže ten v posledních letech pořádně narostl a konkrétně polo může úplně v pohodě plnit roli jediného auta do rodiny. Interiér je vpředu stejně široký jako v golfu minulé generace, přední i zadní sedáky jsou dokonce delší, za sebe se i s výškou 190 centimetrů posadím s rezervou před koleny a kufr o objemu 351 litrů pojme skoro totéž co golf osmé generace.

S konkrétním kouskem na fotkách jsem najel téměř čtyři tisíce kilometrů a z hlediska komfortu uvnitř mě štvala snad jen středová loketní opěrka bez výškového nastavení. Možná je to tak kvůli středovému airbagu, každopádně stejně to mají i Volkswagen Taigo či nová Škoda Fabia. Neohromí ani malý box pod loketkou, do nějž se vejde leda tak svazek klíčů a žvýkačky, ve schránce před spolujezdcem je ale dost místa i na věci, které nutně nepotřebujete. Odklápěcí zadní logo, kterým se otevírá kufr, taky není z uživatelského hlediska zrovna geniální nápad, ale aspoň se pod něj schovala parkovací kamera, která tak zůstává stále čistá.

Zkoušený kousek samozřejmě nebyl jen základ. Popravdě byl z opačné strany nabídky. Sportovněji střižená výbava R-Line představuje vrchol a z ceny silnějšího z nabízených přeplňovaných tříválců TSI, který je kombinován výhradně s převodovkou DSG, se vám možná protočí panenky. Ještě loni na podzim byste za nejsilnější R-Line dali 561.900 Kč, dnes už je to o čtyřicet tisíc více. S doplňkovou výbavou, kterou tradičně najdete v poslední kapitole, dnes auto jako na fotkách vyjde na 724.700 Kč. Za takové peníze byste koupili plně vybavenou Fabii Monte Carlo s patnáctistovkou a ještě nedávno byste byli na dohled passatu sedan ve výbavě Business.

Pravdou je, že litrový Volkswagen Polo za skoro tři čtvrtě milionu korun moc smysl nedává, na druhou stranu platí, že rozhodně nedostanete ošizené auto. Sedadla jsou široká a pohodlná, přístrojovka má na dotek příjemné měkčené plasty (slyšíš to, škodovko?), klimatizace s dotykovými ploškami je stejná jako ve Volkswagenu Tiguan a ovládání je jako z učebnice ergonomie. Oproti golfu tady vlastně nic nechybí, všechno je ale přehlednější a intuitivnější.

Zatímco za nové Matrix LED světlomety IQ.Light bych 25.800 Kč klidně dal, protože jsou i přes jednodušší techniku s osmi LED v každém modulu na poměry segmentu skvělé, navigaci Discover Pro s 9,2palcovým displejem za 32.700 Kč bych si odpustil. I pro Style a R-Line standardně dodávaný infotainment Ready2Discover s 8palcovou obrazovkou totiž podporuje bezdrátovou konektivitu a jak jsem si dříve vyzkoušel na druhém testovacím kousku, funguje bez problémů. Zabudovanou navigaci jsem v polu nepoužil, ale kdybyste si to s ní chtěli ještě rozmyslet, systém Ready2Discover vám umožní si ji později přikoupit. Discover Pro už ji má ve standardu.

Co se vnějšího vzhledu týče, osobně bych zůstal u klasiky. Ne že by mi na sportovněji střižené verzi R-Line něco vadilo, vždyť i sportovní podvozek má za příplatek, elegantní linie Style mi ale k polu pasuje o něco více. A klidně s fialovým lakem karoserie, s nímž dorazilo do testu ve stejné kombinaci motoru a převodovky o pár týdnů dříve než modrý R-Line. Osobně si myslím, že největším tahounem pohledů jsou stejně Matrix LED světlomety propojené diodovou linkou, které má Style ve standardu, přitom stejně jako R-Line vychází z verze Life. Style je navíc levnější – se silnějším motorem TSI a automatem stojí 572.900 Kč.