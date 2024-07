Volkswagen po pauze opět vyrazí na autosalon v Paříži. Představí zde důležité globální SUV

Velké autosalony zažívají krušné časy. Kdysi prestižní Ženeva po letošní neúčasti většiny významných značek a bídné návštěvnosti oznámila konec, poslední přehlídka v Paříži také nebyla zrovna hvězdná. Akce, na kterou se ve zlatých časech vypravilo téměř milion a půl návštěvníků, přilákala v roce 2022 jen necelých 400.000 lidí. S přítomností značek to také nebylo příliš pestré, dorazil koncern Stellantis, domácí Renault a zbytek představovaly čínské automobilky.

Letošní akce by měla být o něco atraktivnější, svou účast totiž oficiálně potvrdil koncern Volkswagen. Značka VW zde slibuje premiéru sedmimístného rodinného SUV Tayron před jeho uvedením na trh začátkem roku 2025. Vůz s tímto názvem je již od roku 2018 v prodeji v Číně, na délku má necelých 4,6 metru, nyní se čeká na jeho druhou generaci, která se stane globálním modelem. V nabídce Volkswagenu by novinka měla nahradit sedmimístný Tiguan. Dále pak VW přiveze již známou studii ID.GTI a jistě i poslední novinky, uvedené na trh v nedávné době.

Z dalších koncernových značek se lze těšit na Audi s Q6 E-Tron a A6 E-Tron, zřejmě nebude chybět ani Škoda, která by zde mohla prezentovat připravovaný elektromobil Elroq. Seat, Cupra nebo Lamborghini se do Paříže nepodívají. Co se týče dalších automobilek, v Paříži nebudou chybět například BMW, Kia, Renault a francouzské značky koncernu Stellantis, tedy Peugeot, Citroën a DS.