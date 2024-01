Volkswagen plošně zlevní nová auta. Změny se dotknou i výbavy, ale je v plánu atraktivní řešení

Aby si Volkswagen udržel prodeje, musí zlevnit. Jde na to chytře a přizpůsobí se potřebám trhu.

V roce 2023 vévodila evropským elektromobilům Tesla s Modelem Y. Volkswagen se s americkým vetřelcem zprvu do cenové války vůbec pouštět nechtěl, ale vývoj trhu mu ve výsledku nedává na výběr.

Na přelomu roku oznámili dealeři v severských zemích, Francii a Belgii plošné snížení cen a restrukturalizaci výbav u modelů ID.3, ID.4 a ID.5. Obsah výbavových linií je navíc přizpůsoben specifickým požadavkům daného regionu.

I u nás se počítá se zlevňováním v širším měřítku, částečně na úkor výbavy. Uživatelské přívětivosti či jízdního komfortu se však změny nedotknou. Stěžejní prvky jako tepelné čerpadlo u modelu ID. 3 zůstávají. Do toho Volkswagen zavede novou úroveň výbavy pro elektrické i konvenční modely, která s minimálním příplatkem nabídne vše potřebné nad rámec základu. Více informací bychom se měli dozvědět v pondělí a v úterý už budou novinky součástí aktualizovaných konfigurátorů.

Elektromobilita ´bude velkou otázkou příštího roku. Za slibným rozmachem posledních let stály štědré dotační programy, ale ty postupně končí. Například v sousedním Německu je vláda zrušila začátkem prosince a do konce nového roku si ji automobilky vytáhly z vlastní peněženky. Některé budou pokračovat až do jara, ale celkově se předpokládá pokles poptávky po bateriových vozech i vzhledem k ekonomické recesi.