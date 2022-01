Volkswagen plní emisní limity s přehledem. Za loňský rok hlásí optimistický náskok

Emisní normy a plnění limitů je neúnavný boj automobilek s Evropskou unií. Volkswagen dle aktuálních zpráv odolává s pohodlným náskokem. Na vavřínech však usnout nehodlá.

Automobilka Volkswagen osobní vozy v rámci strategie Accelerate významně posiluje svou pozici coby ekologického výrobce. Jedním z prioritních bodů je program „Way to ZERO“ zaměřený na urychlenou realizaci elektrické ofenzivy. Do roku 2050 by měla automobilka dosáhnout klimaticky neutrální bilance.

Nejbližším klíčovým milníkem je rok 2030, kdy plánuje v Evropě snížit emise CO 2 na vozidlo o 40 procent ve srovnání s rokem 2018. Klimaticky neutrální bilance se bude týkat výroby, dodavatelských řetězců i samotného provozu elektromobilů. Pro ně bude rok 2030 také zlomový. V tomto období by měly tvořit minimálně 70 procent celkových prodejů Volkswagenu v Evropě, což představuje více jak milion kusů. Pro Čínu a Severní Ameriku se automobilka spokojí s podílem 50 procent.

Takové vyhlídky s sebou nesou i potřebu velkých investic. Pro následujících pět let vyčlenil Volkswagen 18 miliard eur, z nichž 14 miliard půjde právě do sektoru elektromobility na vývoj dalších modelů a transformaci výrobních závodů. Více než miliarda připadne na hybridní vozy.

Dle předběžných zpráv vychází Volkswagenu záměr nad očekávání dobře. Ambiciózní cíl pro rok 2021 byl splněn s rezervou 5,5 milion gramů CO 2 pod limitem stanoveným legislativou. Na území Evropské unie dosáhla automobilka průměrných flotilových emisí CO 2 113 g/km, přičemž stanovený limit pro osobní vozy byl 119 g/km. Nutno dodat, že v roce 2021 přišla nová metodika měření WLTP, která více odpovídala reálným podmínkám provozu. VW však tuto normu s rezervou plnil již v roce 2020.

Volkswagen v loňském roce dodal na trhy po celém světě více než 369.000 elektrifikovaných vozů, což představuje 73procentní nárůst oproti roku 2020. Z toho přes 263.000 tvořily elektromobily (meziročně + 97 procent) a 106.000 kusů připadlo plug-in hybridům (meziročně + 33 procent).

Ve výrobních závodech Emden a Chattanooga bude letos spuštěna výroba modelu ID.4. Rodina se následně rozroste o řady ID.5, ID.5 GTX a ID. BUZZ. Při tvorbě nových členů usnadňuje práci Volkswagenu univerzální využití platformy MEB pro elektromobily.