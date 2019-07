Není to tak dávno, co české zastoupení Volkswagenu vydalo tiskovou zprávu s prvními cenami modernizovaného Passatu. Tenkrát jsme neměli víc než to, co bylo psáno, dnes jsme už ale o něco chytřejší. Vůz se totiž objevil v oficiálním konfigurátoru a odhalil vše, co může nabídnout. Není tajemstvím, že největšími odběrateli vozů střední třídy u nás jsou firmy, proto nikoho nepřekvapí, že se jim importéři snaží jít na ruku. A Volkswagen na tom s Passatem není jinak.

Řeč je linii Business, se kterou Passat začíná na částce 750.900 Kč (1.5 TSI/110 kW). V základu má litá 16palcová kola (pro verze s výkonem 140 kW jsou o palec větší), automatickou třízónovou klimatizaci, LED světlomety a zadní svítilny, sedm airbagů včetně kolenního pro řidiče, adaptivní tempomat fungující do rychlosti 210 km/h, Lane Assist, parkovací senzory vpředu i vzadu, rádio s 6,5palcovým displejem, bluetooth handfree, 2x USB-C, tříramenný multifunkční volant čalouněný kůží či sedadlo řidiče ergoComfort s elektrickým nastavením opěradla.

Nabídka to není špatná, vždycky ale budete mít pouze přední pohon, chybí naftové BiTDI o výkonu 176 kW a vrcholný turbobenzin o výkonu 200 kW. Tyto motory seženete ve vyšší výbavě Elegance, u které ale musíte počítat s cenou 887.900 Kč za 1.5 TSI i z důvodu, že je možné jej kombinovat výhradně s DSG, zatímco u linie Business je standardně párován se šestistupňovým manuálem. Passat Elegance má v základu i navigaci, litá 17palcová kola, rezervu či 230V zásuvku pro zadní cestující.

Patnáctistovka TSI je základem také pro sportovněji založenou linii R-Line. Začíná na 964.900 korunách, má odlišný design nárazníků, spoustu znáčků s charakteristickým „R“, sportovní sedadla čalouněná kůží Nappa, navigaci či 18palcová kola. Nejdražší Passat R-Line má čtyřválec 2.0 BiTDI/176 kW) a stojí 1.240.900 Kč. Nejvýkonnější verzí celé nabídky je dvoulitr TSI/200 kW, který v linii R-Line vychází na 1.226.900 Kč.

Samostatnou kapitolou je plug-in hybrid GTE, kombinující jedna-čtyřku TSI (115 kW) s elektromotorem a šestistupňovou převodovkou DSG. Kombinovaný výkon je 160 kW, nejnižší cena zase 1.126.900 Kč. Vůz, který podle oficiálních údajů umí ujet 57 km pouze na baterie, vyjíždí na 17palcových kolech, má navigaci, třízónovou klimatizaci, bezklíčový vstup, LED světlomety a zadní svítilny, parkovací kameru, specifický design karoserie a sedadlo řidiče ergoComfort s elektricky nastavitelným opěradlem.