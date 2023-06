Volkswagen odmítá nové generace modelů Beetle a Scirocco. Retro je prý slepá ulička

Jak naložit se slavnými jmény z historie VW? Některá budoucnost mají, to nejslavnější ne.

Německá automobilka již nějaký pátek řeší, jak přistoupit ke strategii názvů svých budoucích vozů. Elektromobily úspěšně rozjela pod sub-značkou ID a čísly, která dávají jasně najevo postavení jednotlivých modelů v rámci hierarchie. Každému je tak jasné, že chystané ID.2 bude kompaktní, ID.4 je střed nabídky a nedávno představené ID.7 patří do větší kategorie. Zatím jedinou výjimkou je ID.Buzz, elektrické MPV s nádechem původního Transporteru z poloviny minulého století.

O názvech se výkonný ředitel VW Thomas Schäfer rozpovídal pro britský magazín Autocar. „Rozhodli jsme se, že nezahodíme tradiční, úspěšná jména, která nás dlouho táhla a do kterých jsme dlouho investovali, jako je Golf a Tiguan. Proč byste se jich zbavovali?“, řekl na prezentaci třetí generace Tiguanu. „V naší historii máme samozřejmě spoustu názvů, ale těch, které jsou skutečně ikonické a globální, je, řekl bych, jen o něco více než hrstka. Jsou tu typická jména, Golf, Tiguan... Udělali byste Scirocco nebo Arteon? Pravděpodobně ne. To je součást naší filozofie pojmenovávání, kterou nyní dokončujeme,“ vysvětluje.

Tím samozřejmě nahrává k otázce na jméno zcela ikonické: Beetle. Stylový zakulacený model se v novodobé historii značky objevil ve dvou generacích. Měl by tedy šanci na oživení? „To si nemyslím, protože některá vozidla už mají své dny za sebou. Nemělo by smysl je vracet. Neřekl bych to sice se stoprocentní jistotou, ale z mého současného pohledu bych o tom neuvažoval. Je to stejné jako se Sciroccem: mělo svou dobu, pak se objevil nový model založený na reinterpretaci. Udělat to znovu? To si nemyslím. A pokud jde o budoucnost a vyvažování všech těchto technologií a nákladů, které jsou s tím spojeny, musíte investovat peníze na tom nejlepším možném místě,“ řekl velký šéf.

Již zmíněný ID.Buzz si sice bere za vzor Volkswagen Typu 2, ale to podle Schäfera neznamená snahu jít cestou oživování historie i u dalších modelů. Brnkání na nostalgickou strunu je prý slepá ulička. „Značka musí se musí obměňovat a přicházet s novými věcmi. Je to podobné, jako když skončila éra Brouka a přišel Golf. Musíte přinášet nové modely, ale zároveň optimalizovat ty stávající. Jsme hrdí na naše dědictví, na tom není nic špatného. A když se ohlédnete zpět, je na co být hrdý. Ale není to to jediné, co nás definuje.“