Možná jste postřehli, že se chystá zbrusu nový crossover značky Volkswagen, ze kterého budou mít radost hlavně v Brazílii. Právě tam bude totiž jeho primární trh a stane se čtrnáctým modelem v nabídce. Proč zrovna tam? Protože si ho tam Brazilci sami navrhli a budou si ho i vyrábět.

Brazilci by se měli vozu dočkat v létě, zbytek jihoamerického trhu do konce roku a spekuluje se o tom, že se podívá příští rok i do Evropy. Nivus si zařaďte mezi modely Polo a T-Cross. Je to malý crossover na podvozku pola a se svažující se střechou, který chce dostat do měst siluetu SUV-kupé v malém provedení a s nízkou cenou.

Podle nových fotografií ještě stále maskovaného vozu nevypadá vůbec špatně. Pod kapotou bude výlučně litrový tříválec o výkonu 128 koní. Vzhledem k základu v polu nebude disponovat pohonem všech kol. Automatickou převodovku však mít bude, pro domácí trhy to bude dokonce jediná volba.

Zavazadlový prostor o objemu 415 litrů pak Nivus vyšvihne mezi ty nejpraktičtější crossovery na trhu. Více informací zatím nemáme. Na fotografiích si můžete nicméně všimnout i LED světlometů a 17palcových kol, takže o nějakou zajímavou výbavu by neměla být nouze. Teď si ale musíme počkat, až s ním budou v Brazílii hotový.

Jestli nový Volkswagen Nivus dorazí skutečně i do Evropy, bychom vám zatím neradi tvrdili. Podle dřívějších spekulací by v Evropě mělo být podobně střižené auto, ale není stoprocentně jisté, že Nivus, který vidíme na fotkách, bude i u nás. Podporuje to i fakt, že fotky zveřejnilo brazilské zastoupení VW, ale nikoliv evropské.