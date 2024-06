Volkswagen nasadí novou platformu SSP od roku 2028. Dostane ji i nový čistě elektrický Golf

O zpoždění nové platformy Scalable Systems Platform (SSP) se ví již nějakou dobu, 800V technika PPE (Premium Platform Electric), nasazená u Porsche Macan a Audi Q6 e-tron, se také potýkala s jistým zdržením. Původně to s SSP dle zákulisních informací vypadalo až na rok 2029, nyní podle německého listu Handelsblatt potvrdil šéf Volkswagenu Thomas Schäfer její příchod v roce 2028. Měla by nabídnout velmi zajímavé možnosti, například nabití vozu za 12 minut nebo podporu autonomního řízení úrovně 4. Vozy, které na ní vzniknou, budou softwarově definované.

Toto označení „software defined vehicle“ nyní hýbe celým autoprůmyslem a znamená používání všech informací ve vozidle jedinou centrální výpočetní architekturou místo nynějších desítek řídicích jednotek. Výhodou takové architektury je možnost přidávání nových funkcí nebo výrazné změny v práci těch stávajících za pomoci aktualizací prováděných na dálku, a to za využití stávajících hardwarových řešení v tom kterém vozidle. To přinese zjednodušení celé palubní sítě vozu, zároveň také ale vysoké nároky na výpočetní kapacitu a vnitřní datové linky.

U architektury SSP si chce Volkswagen lépe ohlídat hladký start, než jak tomu bylo u MEB i MQB a jejich softwaru. Prvním vozem, který ji dostane, bude vlajkový „Project Trinity.“ Mělo by jít o velmi futuristické vozidlo s rovněž futuristickým způsobem užívání, vycházejícím právě ze software defined techniky.

Namísto standardních výbav a příplatků by si zákazník měl zpřístupňovat funkce a aktualizovat vůz dle svých potřeb až poté, co jej dostane. Tím by se snížila jeho složitost při výrobě díky možnosti zapínat, vypínat nebo vylepšovat funkce v průběhu vlastnictví. Trinity se má vyrábět ve Cvikově, dalším vozem na SSP se stane Golf, jehož výroba bude pokračovat ve Wolfsburgu.