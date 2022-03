Volkswagen na dálku vylepšil elektromobily řady ID. Nabijí se rychleji a samy umí změnit jízdní pruh

Aktualizace softwaru vzduchem v masovém měřítku přinesla bateriovým Volkswagenům hezkou řádku nových a vylepšených funkcí. Update 3.0 se týká mnoha palubních systémů.

Ve srovnání se současnými možnostmi vylepšení statisíců či milionů aut na dálku nyní vypadá dřívější nutnost jezdit si pro aktualizace do servisu jako úsměvný pravěk. Digitální kompetence hrají v plánech Volkswagenu do budoucna nemalou roli a právě na této situaci se ukazuje jejich důležitost. Vozy ID budou dostávat nový software 3.0 v průběhu druhého kvartálu letošního roku, nově vyrobená vozidla ho získají již v továrně.

Elektromobily ID se 77kWh baterií mohou nyní nabíjet stejnosměrným proudem až 135 kW – doposud bylo maximem 125 kW. Změna je výsledkem zlepšení v oblasti termomanagementu, v určitých situacích by mohla znamenat i lepší dojezd. Při cestování vůz nabídne nový plánovač, který dynamicky volí nabíjecí stanice dle jejich výkonu a zohledňuje v dojezdu aktuální provoz. V rámci vylepšení softwaru došlo také k úpravě hlasového asistenta, zvládajícího hovorovou řeč. Aktualizace se dále dotkla volitelného průhledového displeje s rozšířenou realitou, který nyní zobrazuje více informací a piktogramy ve větší dálce. Upozornění na odbočení mají nově lépe zapadat do okolního prostředí.

Z hlediska asistenčních systémů zde máme úpravu volitelného tempomatu s prediktivními funkcemi. Ten umí centrovat vůz do středu jízdního pruhu či k jeho stranám dle zvyků řidiče a nově také sám přejede z pruhu do pruhu, pokud to okolní provoz dovolí a řidič má ruce na volantu. Asistent Park Assist Plus sám zaparkuje včetně ovládání volantu, plynu i voliče pro jízdu vpřed a vzad. Umí i dokončit již započatý parkovací manévr nebo z parkovacího místa vyjet. Systém také disponuje pamětí pro až pět parkovacích manévrů na vzdálenost do 50 metrů.