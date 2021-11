Řada legendárních „bullíků“ prochází největší proměnou z hlediska nabídky verzí od doby svého vzniku v roce 1950. Volkswagen nyní představuje Multivan T7, jedná se tedy o čistě osobní verzi. Od této nové generace však nebude odvozena užitková varianta. Modely Transporter, Caravelle i třeba kempinková California pokračují v provedení T6.1. V příštím roce rodinu doplní ještě čistě elektrické e-Bulli (dodávka i osobní specifikace).

MQB ve velkém

Zásadní změnou u Multivanu T7 je využití modulární platformy MQB. Je to největší model, který ji využívá. Vpředu jsou vzpěry McPherson a vzadu osvědčené nezávislé zavěšení pomocí úhlové kyvadlové nápravy. Novinka se proti předchůdci snížila na 1907 mm (-43 mm) a rozšířila na 1941 mm (+37 mm). Nadále se nabízejí dvě délky: 4973 mm (L1) a 5173 mm (L2). Kratší provedení se proti předchůdci natáhlo o 69 mm, naopak delší se zkrátilo o 131 mm. Obě mají již shodný rozvor 3124 mm. Boční posuvné dveře jsou standardně na obou stranách, za příplatek mohou být stejně jako víko kufru elektricky otevíratelné pomocí podkopnutí nohou. Funguje to až nečekaně spolehlivě, „kope“ se na úrovni madla dveří.

Zásadní změnu v koncepci prozradí i vnější design. Že je auto širší a nižší, poznáte na první pohled, stejně tak si všimnete zdvojeného předního sloupku i faktu, že se kabina posunula směrem vzad a čelní sklo je méně skloněné. To vše kvůli zvětšení deformačních zón, samotná karoserie má navíc při poklesu hmotnosti o 8 kg o 50 % větší torzní tuhost.

Proměna pokračuje i v interiéru. Palubní deska je ještě vzdušnější. Nejenže postrádá klasický středový panel, ale zminiaturizoval se také volič automatu (řazení probíhá „po drátu“) a místo klasické ruční brzdy je elektronická. Nové jsou také dekory a zajímavější je povrchová struktura plastů, což celek hodně oživuje. Ve vyšších výbavách máte i dojem luxusu – bohužel jen do chvíle, než zjistíte, že veškeré materiály jsou opět tvrdé jako u předchůdce. Novinkou je průhledový displej a nadále nechybí ani indukční dobíjení mobilu či vyhřívání čelního skla (pomocí drátků).

Jen pro sedm

Interiér je standardně sedmimístný, přičemž zcela vzadu již není trojlavice, ale všechna sedadla jsou samostatná. To umožňuje daleko větší variabilitu, a především manipulaci se sedačkami či jejich vyjímání zvládne jeden člověk. Samostatné sedadlo váží od 23 do 29 kg, což je až o čtvrtinu méně než u předchůdce. Odjišťování je velmi jednoduché a platí to i pro opětovnou montáž. Všechna křesla jsou posuvná, takže se stačí trefit do kolejnice. Pásy jsou standardně ukotvené ve sloupcích, luxusnější verze s konfigurací 2 + 2 + 2 však mají i pásy v sedadlech, což umožňuje jejich uchycení proti směru jízdy. Musíte je ale vyndat a zacvaknout opačně, otočný mechanismus již nemají.

Multivan je homologovaný nejvýše jako sedmimístný. Ačkoli mít ve druhé i třetí řadě trojici sedadel je fyzicky možné, legislativně taková úprava nevyhovuje. Místo onoho „osmého“ sedadla se nabízí posuvný rozkládací stolek s úložnými prostory. U Volkswagenu jsou pyšní také na dvojdílnou panoramatickou střechu o celkové ploše 1,5 m2 a skla odrážející sluneční záření. V posuvných dveřích lze mít stejně jako dosud malá posuvná okénka.

Diesely zatím vyčkávají

Nabídka verzí zahrnuje zážehové jednotky 1.5 TSI/100 kW a 2.0 TSI/150 kW, diesel 2.0 TDI/110 kW a plug-in hybrid 1.4 TSI/160 kW. Při prvních jízdách jsme vyzkoušeli všechny kromě vznětové jednotky, jejíž produkce naběhne až v 11. týdnu 2022.

Základní patnáctistovka je příjemná při jízdě po městě, za jeho branami se však ukáže menší výkonová rezerva. Žádné výraznější zrychlování se neobejde bez vytáčení přes 4000 min-1, i přesto je potřeba předjíždění dobře plánovat. Když už se ale multivan podaří rozhýbat, dokáže malý motůrek držet na prázdné dálnici cestovní tempo kolem 170 km/h překvapivě snadno.

Jako suverénní pohon lze označit zážehový dvoulitr se 150 kW, díky daleko většímu točivému momentu (320 vs. 220 Nm) mu ve srovnání se slabším motorem stačí nižší otáčky. Převodovka nepodřazuje při každém sešlápnutí plynu, jízda je tak zároveň tišší a plynulejší. Za patřičný zátah se platí vyšší spotřebou. Zatímco s patnáctistovkou jsme se pohybovali mezi 8 a 9 litry, s dvoulitrem jsme atakovali jedenáct, ale předpokládáme, že při ustálené jízdě na dlouhé trasy nebude rozdíl tak výrazný.

Plug-in hybrid využívá zážehovou čtrnáctistovku se 115 kW v kombinaci s 85kW elektromotorem v tříspojkové převodovce DQ400E. Baterie mají kapacitu 10,4 kWh a podle našich prvních zkušeností vystačí zhruba na 30 km čistě elektrické jízdy. Při delších cestách tak nelze čekat výraznou úsporu paliva. Poté, co se baterka vybije, se dynamika pocitově neliší od základní patnáctistovky. Podobná byla i spotřeba kolem 8,5 litru. Pozitivem je alespoň fakt, že baterie jsou umístěné uprostřed vozu pod podlahou a neomezují vnitřní prostor.

Základní technické údaje Volkswagenu Multivan (L1/L2) Motor 1.5 TSI 2.0 TSI 1.4 PHEV Zdvihový objem [cm3] 1498 1984 1395 Výkon [kW] 100/5000 150/5000 110+85;160/4900 Točivý moment [N.m] 220/1750 320/1600 350/1000 Převodovka 7A 7A 6A Vnější rozměry, rozvor [mm] 4973 (L1)/5173 (L2) x 1941 x 1907, 3124 Provozní hmotnost (kg) 1941(L1)/1963(L2) 2002(L1)/2024(L2) 2120(L1)/2142(L2) Objem kufru (po střechu) 469/1844/3672 (L1); 763/2171/4005 (L2) Maximální rychlost (km/h] 185 200 190 Zrychlení 0-100 km/h (s) 13,5 9,4 11,6 Spotřeba (WLTP) (l/100 km) 6,6-6,7(L1)/6,7(L2) 7,6-7,7(L1)/7,7(L2) 1,5-1,6(L1)/1,5(L2)

Skvělá jízda

Zásadní výhodu nového multivanu vidíme v jízdních vlastnostech. Výrazně se zmenšily náklony v zatáčkách, při přejezdu nerovností nedochází k dodávkovému pohupování a celková kultivovanost jízdy je plně srovnatelná s velkými MPV. Spokojeni budou i ti, kteří

přesednou ze současného sharanu.

Předprodej multivanu již začal, oficiálně je k dispozici jen základní cena jednotky 1.5 TSI (1.202.103 Kč), dealeři však objednávají i ostatní motory. První vozy by měly dorazit v lednu. Příchodu čtyřkolky a silnější verze naftového dvoulitru se však dočkáme až v roce 2023, a proto se zatím stále nabízí i současný Multivan 6.1.

Plusy

Prostorná kabina

Bohatá komfortní i bezpečnostní výbava

Výborné jízdní vlastnosti

Velká variabilita interiéru

Příjemně dynamický a kultivovaný motor 2.0 TSI

Minusy

Slabé odhlučnění podvozku a motoru

Zatím bez silného dieselu a čtyřkolky

Verze L2 se zkrátila a nabízí menší kufr

Méně intuitivní dotykové ovládání

