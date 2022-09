Radosti Přívětivé a přehledné ovládání Dobře řešený vnitřek pro spaní i běžný provoz 80l nádrž Průchodnost terénem (kromě přechodového úhlu) Starosti V konfigurátoru už není Horší komfort než v aktuální T7 8 /10

Na předchozí verzi Multivanu jsme si za ta léta tak nějak zvykli. Aby ne, když je její konstrukční základ téměř dvacet let starý a vychází už z T5, představené již v říjnu roku 2002. Výhody nové T7 jsou na papíře velmi působivé – zcela nová a „autová“ platforma MQB, díky níž má mít daleko lepší jízdní vlastnosti, delší rozvor, modernější infotainment, širší nabídka asistenčních systémů, konektivita… Ale i tak, byly všechny změny ku prospěchu věci a přijme je majitel „starší“ T6.1 bez výhrad za své?

Není nic lepšího, než se po několikerém svezení s T7 znovu posadit do minulé verze a zkusit, zda skutečně patří do starého železa. Abych nenapínal – ani náhodou, brzy si řekneme proč.

Do rukou se nám dostalo provedení PanAmericana, které sice již nelze objednat, ale přiblížit se mu můžete s výbavou Highline – případně se poohlédnout po lehce jetých kusech. Poznáte ho podle polepů a znáčků s motivem severní a jižní Ameriky, který odkazuje na rekordní nonstop jízdu z Prudhoe Bay na Aljašce do Ushuaia v Ohňové zemi v Argentině. Tu v roce 1999 absolvovali jezdci s Multivanem Syncro za 15 dní, 14 hodin a 6 minut. Je našlapaná veškerou možnou výbavou – má například odpružení DCC, sedm míst s paketem pro přenocování ve voze, nezávislé horkovzdušné topení, pohon 4Motion s uzávěrou diferenciálu, hliníkový kryt podlahy, elektricky posuvné dveře na obou stranách, luxusní kožené čalounění Marrakesh… Opravdu zde není co přidat. Ale nyní už zpátky ke srovnání T6.1 a T7.

Třikrát sláva čudlíkům

Když se vyhoupnete za volant, milovníka přehledného ovládání tento starší Multivan nadchne. Jak jednou prohlásila má moudrá matka: „Auta by měli testovat slepci. Pokud ty nejdůležitější věci nenajdou po hmatu, něco je špatně.“ Takže pojďme naposledy zajásat nad otočnými voliči klimatizace, které u T7 nahradily otravné dotykové plošky. Nebo nad normálními tlačítky s volbou směru foukání, které u T7 musíte vyhrabat po několikerém klepnutí do dotykové obrazovky. Nebo nad čudlíky s aktivací výhřevu sedaček – v T7 nejsou a hádejte, kde se spouští… A to samé platí o deaktivaci stop/startu a mnoha dalších věcech.

Jedním z rozdílů, které lze v tomto ohledu u T7 pochválit, je nový volič automatické převodovky ve formě malé páčky na palubní desce. V T6.1 máme ještě klasickou páku čnící z výstupku uprostřed palubní desky. Vedle ní se nachází menší odkládací schránka, u T7 zde máte dvojici výklopných držáků nápojů. Potěšující také je, že T6.1 a T7 mají vlastně stejný volant s klasickými tlačítky, takže při generační obměně majitelé pracují s tím samým kormidlem.

Elektrické posuvné dveře jsou u Multivanu velmi dobrý nápad – umí se zavřít i když stojíte v kopci a pokud jezdí někdo s menší fyzickou silou, ušetří si díky nim spoustu námahy. Stejně tak se hodí elektricky ovládané zadní dveře, jejichž čudlík je ale na jejich spodní hraně a tudíž dost vysoko - nic pro trpaslíky. Sedmimístný vnitřek PanAmericany má dvě sedadla v druhé řadě a trojmístnou lavici v řadě třetí. Toto vše se dá sklopit naplocho, pak stačí hodit si na vzniknuvší plochu nafukovací matraci a máte zde královské množství místa pro pohodlné přenocování.

O teplotní komfort se stará nezávislé horkovzdušné topení s úhledným a přehledným ovládacím modulem u vnitřního zpětného zrcátka. Velmi dobrým nápadem je hliníková podlaha, kterou ocení každý, kdo se kdy pohyboval s vozem obytného typu v rozbláceném kempu. Škoda, že nekryje celou plochu tak, jako třeba odolný plast v Mercedesu třídy V Marco Polo – ten stačí s trochou nadsázky vzít hadicí a máte s úklidem hotovo. Posuvná a v případě druhé řady otočná sedadla dávají vnitřku skvělou variabilitu. I v maximálním obsazení zde zůstane dost místa na zavazadla, která ve spací konfiguraci a po posunutí třetí řady co nevíce vpřed můžete elegantně skrýt pod vyklopená opěradla lavice.