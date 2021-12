Radosti Variabilita interiéru Obří prostor na palubě Přehledná palubní deska Starosti Sladění motoru a převodovky Aerodynamický hluk Pocitově slabý motor 8 /10

Volkswageny Transporter a Multivan si novináři i zákazníci zamilovali, a to i přesto, že mají své vrtochy. Milujeme ale jejich umění kombinovat svět dodávek a osobních aut. Posaz za volantem a rozhled okolo vozu je na špičkové úrovni, máte přehled úplně o všem. Přitom se řídí jako osobní auta, i když v malých uvozovkách. Můžete v nich jet v pěti i v sedmi a všichni cestující si užijí dostatek prostoru i při cestě napříč Evropou.

A nejen to, v Multivanu může posádka za jízdy pracovat. Spolujezdec klidně upraví fotky a cestující vzadu si rozloží stolek a stihnou účetní uzávěrku. Všichni pak z auta vylezou odpočatí a tankuje se jednou za 800 až 1000 kilometrů, protože pořád je to dodávka s velkou nádrží. To se najednou dva miliony za vybavený kousek dají akceptovat, protože ani obří prémiová SUV tyhle vlastnosti prostě nenabídnou.

Bude to jinak

Dny Volkswagenu Multivan tak, jak ho známe, jsou sečteny. Zbrusu nová generace už nemá společné základy s modelem Transporter, protože ten bude sdílet platformu s novým Fordem Transit. Samozřejmě kvůli snížení nákladů a sdílení technologií. Navíc Transit a Transporter jsou ikony dodávkových vozidel, takže jejich spojení slibuje zajímavé výsledky.

Ale jak je to se starým dobrým Multivanem? Ten přešel na platformu MQB, tedy na stejné základy, jako má třeba Volkswagen Golf (samozřejmě ne zcela totožné). Umožní mu to mimo jiné zástavbu nejmodernějších technologií, možnost plug-in hybridních motorů z koncernu a hlavně posune své jízdní vlastnosti směrem k osobním autům. To se stalo i Volkswagenu Caddy a nedá se říct, že by mu to nijak výrazně uškodilo.

Takže jestli chcete ještě tu luxusní dodávku, máte posledních pár chvil na její pořízení. Jeden takový kousek jsme nyní dostali i do testu, protože má pár novinek na motoru, takže to bereme jako takové rozloučení. Auto moc dobře známe a už mockrát jsme o něm psali, takže se na závěr jeho životního cyklu hodí spíše krátké vzpomínání.

Plnotučný Multivan

Testovaný exemplář byl skutečně plnotučným Multivanem. Pod kapotou se nacházel motor 2.0 BiTDI o výkonu 150 kW (204 koní), spojený se 7stupňovou automatickou převodovkou DSG. To je ideální setup, který bez potíží pomůže neaerodynamické karoserii potlačit odpor vzduchu a letět po německé dálnici 160 km/h se spotřebou okolo jedenácti litrů.

Takové auto už ale stojí minimálně 1.649.000 Kč, což je hodně peněz. Nicméně vedle odpovídajícího pohonného ústrojí dostanete velmi štědrou standardní výbavu. Tak třeba 17palcová kola, otočná přední sedadla, druhou řadu sedadel s možností lůžkové úpravy, druhý výměník topení v prostoru pro cestující, přihřívač motoru i ISOFIX.

Vlastně všechno, co dělá Multivan Multivanem, máte ve standardu a připlácíte si jen ten luxus a techniku. V našem případě šlo třeba o adaptivní tlumiče DCC, druhý akumulátor, Front Assist, vyhřívání předních sedadel, digitální přístrojový štít, navigaci Discover Pro, lepší potahy sedadel, adaptivní tempomat či 18 palcová kola. I se všemi příplatky šlo tedy o auto za dva-dva.

Je to samozřejmě hodně peněz, to opravdu nejde rozporovat, ale třeba po strop vybavený Mercedes-Benz třídy V umí stát i 2,7 milionu a o moc navíc toho nenabídne. Zbylá konkurence umí sice být levnější, ale víc z ní křičí dodávková nátura. Multivan ale umí také stát víc, protože my měli výbavu Comfortline. Pro opravdové fajnšmekry je tu ještě Highline za minimálně 1.849.000 Kč.

Vítejte v Autě

Interiér odchozího Volkswagenu Multivan můžeme skutečně brát jako příklad toho, jak by to v autě mělo vypadat. Sedadlo řidiče s dlouhým sedákem a velkorysou opěrkou neunaví ani na dlouhých cestách. Rozložení ovládacích prvků je pak asi nejlepší na trhu. Skoro na vše jsou tu tlačítka a po pár jízdách se po paměti naučíte, kde co je. Je to opravdu snadné, protože Volkswagen se tady ještě držel své pravítkové přesnosti rozložení tlačítek.

Vlastně jen sedíte, jedete a sem tam uděláte výpad rukou. To je celé. Neuškodila tak ani zástavba digitálních přístrojů. Ze štítu se snadno čte a ovládáte ho klasickými tlačítky na volantu. Velký infotainment zase reaguje pohotově a jediným škraloupem je tak dotykové ovládání hlasitosti. Musím ale podotknout, že verze T6 na tom byla s ovládáním ještě o chlup lépe, a hlavně měla zavírací přihrádku spolujezdce.

Ikonický stolek je funkčním doplňkem každého správného Multivanu, jen je jeho ovládání poměrně složité. Možnostmi rozkládání připomíná Rubikovu kostku a zpracováním to není úplná hitparáda. Nicméně je opravdu příjemné někam přijet, sednout si dozadu, rozložit stolek a pracovat, nebo se v klidu nadlábnout baštou z benzinky, aniž byste pak obtížně shrnovali drobky popadané na sedačku.

Další předností Multivanu je variabilita prostoru pro posádku. Nejde jen o otočné dvě řady sedadel, ale také o chytré kolejnice za cestujícími vpředu, po kterých se mohou všechna ostatní sedadla posouvat. Boční dveře pak můžete mít na obou stranách karoserie a kdo už je opravdu frajer, připlatí si jejich elektrické ovládání. My ho sice neměli, ale manipulace s bočními dveřmi vozu nevyžaduje tolik síly. To třeba Toyota Proace říct nemůže.