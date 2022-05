Odkládacích míst je v přední části nového Multivanu hned několik, ale svou kapacitou úplně neohromí. Máme zde dvoupatrové kapsy ve dveřích, schránku v horní části palubní desky, dva kastlíky u spolujezdce a malou výklopnou poličku na středovém panelu s dvěma mělkými držáky nápojů. Ty jsou dost nízko a pro lahve či kelímky se musíte trochu naklonit zpoza volantu – hodilo by se klasičtější řešení více po ruce u předních sloupků. Na středovém panelu se nachází také polička s bezdrátovým dobíjením chytrého telefonu, kterou zeshora v těsné vzdálenosti obklopuje plast palubní desky – vylovit z ní smartphone chce šikovnější a štíhlejší prsty. Pokud chcete vnitřek praktičtější vpředu i vzadu, připlaťte si za posuvný multifunkční stolek (samostatně za 17.244 Kč, nebo v rámci paketů), který při posuvu co nejvíce vpřed částečně supluje středový tunel s přihrádkou a dalším držákem na pití.

Oproti úplně prvním nasazeným verzím startuje aktuální provedení infotainmentu od Volkswagenu o něco rychleji, ale stále to není ono – než vám třeba dovolí zadat cíl do navigace, chvilku si počkáte. Když už se ale rozběhne, je s ním snadné pořízení – tlačítka různých funkcí a prvků, dlaždicové zobrazení toho nejdůležitějšího na jedné obrazovce, nastavení auta… Vše jasné jako ta příslovečná facka. Bezproblémové soužití je i s digitálním přístrojovým štítem se srozumitelnou grafikou. Návod rozhodně nebudete potřebovat k volantu s klasickými tlačítky, který si můžete pamatovat ze starších modelů značky.

Uvnitř najdeme známé prvky ze všech modernějších Volkswagenů v tom dobrém i zlém. Například dotykové ovládání klimatizace a hlasitosti skrze posuvníky pod obrazovkou infozábavního systému, které za jízdy vyžadují více pozornosti, než by bylo zdrávo. Nebo dotykové plošky pro vstup do nastavení asistenčních systémů, klimatizace a parkovacích funkcí mezi výdechy ventilace uprostřed palubní desky – což není ideální zejména v případě potřeby nastavit si přesněji ventilaci. Abyste třeba kvůli změně intenzity foukání hledali tlačítko kdesi vpravo dole a následně přesunuli zrak na displej a tam ladili detaily, je na tak banální úkon až příliš mnoho kroků a rozptylování. Podobně nelogicky působí umístění výhřevu a ofuku skel v modulu společně s nastavením světel a mlhovek vlevo pod volantem. Naopak dobrým řešením je elektronický volič jízdních režimů ve formě krátké páčky mezi přístrojovým štítem a displejem infozábavního systému – je hezky po ruce.

Změny oproti minulé verzi si všimnete již při nastupování – podlaha je v příjemné výšce, což usnadňuje nastupování celé posádky i nakládání věcí do zavazadlové části vzadu. Palubní deska nevystupuje do vnitřního prostoru a neukrajuje tak místo řidiči a spolujezdci, z hlediska zpracování jde o slušný koncernový průměr bez větších spár, plastových otřepů na hranách nebo povrzávání.

Komfort parádní, dynamika průměrná

Stokilowattová patnáctistovka v dvoutunovém minibusu? Když se podíváte do technického průkazu, výkonu se těžko věří – spíše by to sedělo na nějaký podladěný naftový dvoulitr, určený do užitkáče. Je fakt, že síly moc není a rychlosti také ne – stovka za 13,5 sekundy není nic světoborného a zatímco v legálních městských a okreskových rychlostech dynamika plus minus stačí, na dálnici musíte čtyřválec dost ždímat i v případě, kdy se ani zdaleka neblížíte maximální užitné hmotnosti okolo šesti set kilogramů. Pokud je tedy vaším denním chlebem jízda v sedmi na dlouhou vzdálenost po autostrádě, raději se poohlédněte po dvoulitrových motorech.

Jinak je ale 1.5 TSI stejně pohodová, jako v kterémkoliv jiném koncernovém autě – dobře tlumená, harmonicky sladěná se sedmistupňovým DSG a také v rámci možností úsporná. Při klidnějším tempu není problém pohybovat se okolo sedmi litrů na sto i s občasnými výlety k omezovači, když akutně potřebujete zátah.

Platforma MQB přiblížila Multivan k osobním vozům. Už předchozí generace rozhodně nejezdila jako žebřiňák a T7 se posunula po stránce komfortu ještě dále. Zvlášť v kombinaci se zde použitými šestnáctipalcovými koly s pneu v rozměru 215/65 tvoří odpružení s obutím o větším profilu harmonický celek, který velmi elegantně filtruje nedokonalosti vozovky. Nad asfaltem se nová generace nese opravdu hezky a i když ji pošlete do zatáčky s trochu větším elánem, příliš se nenaklání a necestuje ven z oblouku. Samozřejmě to není žádné GTI nebo R, ale z hlediska ovladatelnosti má na svou kategorii solidní nadstavbu.

Na cestách vám pak dobře poslouží standardně dodávané vedení v jízdních pruzích, na které se můžete skutečně spolehnout, pro ještě větší pohodu na delších trasách bychom si pak rádi připlatili za systém Travel Assist s adaptivním tempomatem – šlo by o dobře utracených 30.042 Kč. Pochvalu si zaslouží standardní LED světla, která mají dobrý účinek i v této formě bez chytrých funkcí IQ.Light.