Volkswagen loňský rok ustál. Letos se můžeme těšit na záplavu novinek i s konvenčním pohonem

Pro Volkswagen byl loňský rok opět tvrdou zkouškou. Situaci ustál a nyní pokračuje v obnově modelové nabídky i přestavbě továren.

Automobilový průmysl zažívá muka třetím rokem po sobě. Na dva roky trvající pandemii navázal konflikt na Ukrajině, s jehož dopady se potýkají automobilky doteď. Navzdory nepříznivým vlivům se podařilo loňský rok Volkswagenu uhrát se ctí.

Vedle bouřlivé současnosti řeší Volkswagen rozsáhlou transformaci cílenou na optimalizaci prodejů, produktového portfolia i celkových nákladů. Díky tomu se i navzdory snížení počtu globálně dodaných vozů podařilo realizovat zisk 2,6 mld. eur a zvýšit provozní ziskovost na 3,6 % (fiskální rok 2021: 2,2 mld. eur, 3,2 %). Za čisté prodeje vozů inkasovala značka 74 mld. eur a zároveň její čistý cashflow narostl na 1,9 mld. eur.

K těmto výsledkům pomohla nejen započatá restrukturalizace, ale také dynamický rozvoj na trzích Ameriky. Důvodem je vhodně přizpůsobené produktové portfolio a lokální výroba. Slibný potenciál podpoří Volkswagen investicí 5 mld. eur do roku 2027 a 1 mld. eur poputuje do Jižní Ameriky na podporu elektromobility a digitalizace. Cílem je zde do roku 2030 dosáhnout 5% tržního podílu.

Co se týče produktového portfolia, automobilka loni zvýšila globální objem prodejů o 23,6 % na 330.000 vozů. Počet dodaných vozů však klesl o 6,8 % na 4,6 milionu kusů. Důvodem odchylky je nezapočítání výroby vozů v rámci čínských společných továren. V Evropě teď značka eviduje 660.000 objednávek, přičemž 100.000 tvoří elektromobily rodiny ID. Volkswagen se však stále potýká s logistickými i dodavatelskými problémy, takže v první polovině roku bude v predikcích obezřetný, ale od léta počítá s oživením řetězců.

Mezi hlavní novinky letošního roku patři druhá generace ID.3 včetně sportovního derivátu ID3 GTX, ID.Buzz s prodlouženým rozvorem a sedmimístným interiérem, a v závěru i vlajková loď ID.7. Už dnes ale známe koncept vstupního elektromobilu s cenovkou pod 25.000 eur.

Zvětšující se nároky na výrobu elektromobilů mění podobu továren. Výrobní závod Emden přejde v létě kompletně na produkci ID.4 a ID.7. Model ID.4 začne sjíždět letos z výrobních linek také v americkém Chattanooga. Ve Wolfsburgu od podzimu naběhne výroba nové generace ID.3, přičemž transformace si vyžádá investici 460 mil. eur. Naštěstí tento proces mají fabriky ve Cvikově a Drážďanech za sebou.

I když se do roku 2030 počítá s 55% zastoupením elektromobilů, není to jen o nich. Volkswagen si je vědom silné pozice modelů se spalovacím motorem, které aktuálně není možné plně nahradit. Nové generace se dočká Atlas (Severní Amerika), Virtus (Brazílie), Tiguan a Passat.