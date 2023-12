Volkswagen konečně pořádně ukázal nový Transporter. Zatím je maskovaný, ale techniku už známe

Sedmá generace Volkswagenu Multivan je na trhu od začátku loňského roku, ale na Transportera či Caravelle si budeme muset počkat až do začátku roku 2025, kdy odstartují prodeje. To je dlouhá doba, ale zase je na co se těšit, protože současný model výrazně převyšuje snad ve všech ohledech.

Za celkovým zvýšením užitné hodnoty stojí rozměry sedmé generace. Novinka se prodlouží na 5050 mm (+146 mm), s rozvorem zvětšeným na 3100 (+97 mm) nebo 3500 mm v závislosti na verzi. Stejně tak bude k dispozici základní a zvýšená střecha, přičemž dynamické zatížení činí 170 kg (+20 kg). Šířka 2032 mm (+128 mm) se pozitivně promítá do nákladového prostoru, kde mezi podběhy naměříte 1392 mm (+148 mm). Jeho celkový objem je u základní konfigurace 5,8 metrů krychlových, v případě největší verze naroste na 9 metrů krychlových.

Protože se dozadu nyní vejde více, stoupla užitečná hmotnost u vznětových motorizací z 1,2 na 1,3 tuny. Diesel o výkonu 110 kW utáhne brzděný přívěs do hmotnosti 2,5 tuny, zatímco silnější 125kW provedení má limit na 2,8 tunách.

Když jsme naťukli pohony, tak v první fázi bude Transporter pohánět paleta dieselových motorů s výkony 81 kW, 110 kW a 125 kW. Základní provedení je dodávané s pohonem předních kol, stejně jako 171kW plug-in hybrid, který přijde později. Vznětové verze s výkonem od 110 kW pořídíte i jako čtyřkolku.

Sestavu doplní elektromobil se základním výkonem 85 kW a 54kWh baterií. Výkonnější provedení se 100 kW, 160 kW a 210 kW budou mít 83kWh akumulátor. Z počátku budou mít pohon zadních kol, pohon všech však záhy dorazí. Karosářské varianty nabídnou plechovou dodávku, částečně prosklené kombi, provedení s přepážkou a valník s dvojkabinou. Poprvé bude možnost dát vysokou střechu i na krátký rozvor. Zachován zůstane výběr dvoukřídlých nebo jednodílných zadních dveří.

Sériová výbava se rozroste o přední i zadní LED světlomety, elektronickou parkovací brzdu, aktivní protikolizní asistent, čtení dopravních značek, hlídání jízdy v pruhu a dešťový senzor. V interiéru najdete 12palcový přístrojový štít, 13palcový infotainment s online službami a zrcadlením chytrých telefonů a multifunkční volant.