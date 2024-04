Volkswagen ID.Buzz v Česku zlevnil o skoro 350.000 Kč. Už víme, kdy dorazí verze Long a čtyřkolka GTX

Volkswagen ID.Buzz se už krásně zabydlel na českém trhu. Je to auto, které reálně potkáváme a navíc je téměř vždy v nějaké zajímavé specifikaci. Buzz vrací do Volkswgaenu pestrost a mnohým lidem vyhovuje i jako vůz na každý den. Jeho cena je ovšem vyšší, přeci jen je to elektromobil, a navíc ještě nebylo dosaženo parity s modelem Multivan, který vyjde v základu na 1.147.020 Kč, zatímco Buzz vyjde na 1.593.854 Kč. Tedy, vyšel…

V konfigurátoru modelu nyní nadete akční nabídku, která cenu vozu stáhne na 1.250.000 Kč, což je rozdíl téměř 350.000 Kč. Přitom budete mít stejnou velikost baterie, rychlost nabíjení, výkon i dojezd. Do výbavy Pro se řadí prvky jako 19palcová kola, 3 USB-C porty, automatická klimatizace, parkovací senzory vpředu i vzadu, LED světlomety nebo rádio Ready 2 Discover. Podobná akce už byla, na konci loňského roku jste na tomto voze mohli ušetřit až 260.000 Kč, tak výhodné jako teď to ale nebylo.

Jak pak už asi tušíte, nabídka modelu se ještě rozšíří. Aktuálně máte v nabídce pouze základní verzi, kterou ale zanedlouho doplní prodloužená verze. Ta nabídne zákazníkům o 250 mm delší rozvor, tedy celkem 3239 mm při délce 4962 mm. Neberte to tak, že prodloužený Buzz je jako Multivang Long. Naopak prodloužený Buzz dohnal velikostně standardní Multivan, protože základní Buzz je menší.

Jeho cenu prozatím neznáme, nabídne ale šestimístnou i sedmimístnou konfiguraci. Tím hlavním tahounem ale bude větší akumulátor o kapacitě 91 kWh (86 kWh využitelných). Zároveň má vůz nový elektromotor, jaký známe už z Volkswagenu ID.7, tedy o výkonu 210 kW (286 koní). V případě sklopení zadních sedadel pak získáte až 2469 litrů prostoru a rovnou ložnou plochu, která se může hodit i na spaní. 79

Ano, mě to napadlo taky. Když bude mít prodloužený ID.Buzz elektromotor o výkonu 210 kW, který teď Volkswagen tak rád používá, nemůžeme třeba něco takového čekat i u standardního Buzze, který má stále 150kW elektromotor jako ID.3? Ano, můžeme, standardní Buzz tento elektromotor mít bude. Zároveň u něj dojde k navýšení kapacity akumulátoru na 79 kWh (využitelných). Tak velký akumulátor jako prodloužená verze ale samozřejmě mít nemůže, protože ten má více článků a do krátké verze se nevejde.

Start předprodeje prodloužené varianty je naplánovaný na léto letošního roku, už je to tedy jen pár měsíců. Vedle toho se můžete těšit také na variantu GTX, která nabídne pohon všech kol a výkon 340 koní. Navíc utáhne se standardním rozvorem až 1800 kg, s prodlouženým 1600 kg. I GTX bude možné předobjednávat od léta. Samotné zahájení prodejů a uvedení na trh pak u obou modelů proběhne na podzim.