Volkswagen ID.Buzz může být novou hvězdou tuningu. Poptávka roste, tato studie vypadá skvěle!

Duch původního "busíku" žije dál i v době elektrické. Předpokládá se, že bude pokračovat i obliba jeho úprav. Už nyní vznikají nápadité sady, které vám pomohou se odlišit.

Zdálo se to jako nekonečné škádlení, než Volkswagen konečně na trh uvedl sériovou verzi elektrického ID. Buzze. Zatímco výroba pro Evropu je v plném proudu, američtí zákazníci si musejí počkat až do příštího roku. Něco takového samozřejmě nepotěší, ale řada úpravců to vzala jako možnost řádně se připravit a naskladnit sortiment tuningových doplňků. Předpokládá se, že poptávka po personalizaci a úpravách ID. Buzze bude velká.

Stejnou strategii zvolila i značka Prior Design představující vizuálně zajímavou exteriérovou sadu. Největší změnou je celkové snížení podvozku umocňující dojem z velkých kol Rotiform. I když jsou zásahy do přídě minimální, více stylu přidává modifikovaný přední nárazník s výraznější lištou, lemující voštinovou výplň i po stranách. Spodní hranu chrání černý splitter s křidélky na boku. Stejný detail najdeme také na nástavcích prahů, plynule navazujících na nový zadní nárazník s difuzorem. Pro umocnění sportovního dojmu zakončuje střechu spoiler s dvojicí průduchů.

Pro prezentaci zvolil Prior Design kontrastní šedo-bílé lakování, doplněné decentní grafikou na kolech. Zároveň ale ukazuje, že „busíkovi“ to bude slušet i v červené barvě. Zatím se jedná pouze o studii, na které výrobce zkoumá nové možnosti a reakce zákazníků.