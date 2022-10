Volkswagen ID.Buzz je předprodejní hit. Už si jej objednalo 20.000 zákazníků, prvních 6000 se zanedlouho dočká

Auto je vlastně pouze jen v jedné specifikaci a v Česku vás vjde na milion a půl.

V polovině srpna jsme vás informovali, že se elektrický Volkswagen ID.Buzz stal hitem. Lidem stačilo, že se představil a zvesela objednávají. Tehdy bylo předobjednaných již deset tisíc kusů. Už tohle mohla automobilka považovat za enormní úspěch, nicméně nyní přichází se zprávou, že objednávek už je více než dvojnásobek.

Německou novinku si tedy předobjednalo více než dvacet tisíc lidí. Je to zajímavější s přihlédnutím k tomu, že tak lze učinit prozatím pouze v Evropě a auto má vlastně jen jednu specifikaci, kterou je baterie o využitelné kapacitě 77 kWh a pohon zadních kol. O pohon se pak stará elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní).

Výroba vozu v německém Hannoveru začala koncem měsíce června a do konce roku by zde mělo vzniknout 15.000 kusů. Očekává se, že roční kapacita továrny by mohla činit až 130.000 kusů. Nyní už by se mělo chystat prvních 6000 aut k prodejcům. Startovní cena na českém trhu je 1.537.557 Kč.

Ve výbavě můžete počítat s prvky jako jsou loketní opěrky předních sedadel, vyhřívaný multifunkční volant potažený kůží a ambientní osvětlení. Výbavou se více zabýváme zde. Příplatkovými prvky namačkaný ID.Buzz atakuje cenovkou hranici dvou milionů.