Volkswagen ID.4 se změní k nepoznání. Šéf značky promluvil o budoucnosti bestselleru

Generální ředitel divize osobních vozů značky Volkswagen v rozhovoru pro britský magazín Autocar prozradil zajímavé informace o chystaném vylepšení klíčového modelu ID.4. Ten je společně s větším ID.5 nejprodávanějším ryze elektrickým modelem VW v rámci celého světa – těchto dvou vozů se v loňském roce prodalo zhruba 182.000 kusů, následovalo menší ID.3 se 149.100 kusy a v rámci koncernu Audi. V Evropě byl Volkswagen ID.4 v roce 2024 pátým nejprodávanějším elektromobilem s 64.756 kusy za Škodou Enyaq, Volvem EX30 a Teslami Model 3 a Y. V rámci globálních prodejů skupiny VW tvořilo ID.4/ID.5 necelou čtvrtinu za celý rok 2024.

Thomas Schäfer magazínu Autocar řekl, že ID.4 modelového roku 2026 bude skutečně krásné. „Zcela ho předěláme, zevnitř i zvenčí. Půjde o úplně jiné auto a velký krok kupředu,“ sdělil britským novinářům. Hlavním důvodem velkých změn má být sladění vozu s připravovanými menšími modely ID.1 a ID.2 po vizuální stránce. „Cítili jsme, že je třeba, aby se přizpůsobil novému designovému jazyku, protože se stále jedná o náš nejdůležitější elektromobil, co se počtu prodaných kusů týče,“ uvedl Schäfer. Interně je podle informací magazínu Autocar chystané vylepšení modelu ID.4 u VW známé jako „elektrický Tiguan,“ ale tento název středně velkého SUV mít nebude – alespoň zatím ne.

Již dříve totiž Schäfer potvrdil, že tradičních názvů se značka nezbaví ani v nadcházející elektrické éře: „Rozhodli jsme se, že se nevzdáme tradičních, úspěšných názvů, které nás provázejí již tak dlouho, a do kterých jsme tak dlouho investovali, jako jsou Golf a Tiguan. Proč bychom se jich měli zbavovat?“ Totéž nám při rozhovoru na loňském GTI srazu ve Wolfsburgu říkal šéfdesignér Volkswagenu Andreas Mindt - Golf bude Golf a jeho nová generace má vypadat solidně, sympaticky a přidat i špetku elánu. Tehdy se nám přiznal, že mu původní řada ID. připadá poněkud generická a na jedno brdo.

Ohledně interiérů pak s magazínem Autocar mluvil šéf technického vývoje VW Kai Grünitz – faceliftované ID.4 dostane zcela novou palubní desku a uživatelské rozhraní. Značka již dříve potvrdila, že nahrazování ovládání běžných funkcí displeji a dotykovými posuvníky byla chyba (my to říkali od začátku), což je konečně vidět u některých novějších modelů současnosti, například Tayronu. Vylepšené ID.4 by tak mělo dostat třeba normální kruhový ovladač hlasitosti, zřejmě ve stejném multifunkčním stylu.

