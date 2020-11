Volkswagen ID.4 se představil v Číně ve dvou verzích. Má to jednoduchý důvod

Volkswagen ID.4 se před nedávnem oficiálně představil v Evropě a v Americe. Nyní přišla řada na Čínu, kde se vedle standardního modelu (v Číně jako ID.4 Crozz) představila i verze ID.4 X, která se od základní verze liší mnoha detaily a ve zbytku světa ji nenajdete. O co přesně jde?

Verze X je o 20 mm delší a o 11 mm vyšší. Opticky pak od sebe vozy odlišují některé prvky, mezi které se řadí jiné nárazníky, přední světlomety a zadní svítilny. Uvnitř jsou pak vozy téměř identické až na jinou středovou konzoli, která je u verze X značně jednodušší. Verze X ovšem není žádnou speciální výbavou, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Volkswagen má v Číně totiž pro tuto výrobu dva partnery a svůj elektrický crossover chce mít na takto silném trhu každý z nich. Standardní VW ID.4 Crozz vyrábí FAW-Volkswagen v subprovinčním městě Čchang-čchun a ID.4 X vzniká ve SAIC Volkswagen Automotive v Šanghaji.

Každý z výrobců již na nových vozech pracuje a ročně by mělo dohromady vzniknout 600.000 vozů. O pohonném ústrojí zatím žádné informace nemáme. Oproti evropským specifikacím by se ale nemělo lišit. Základní specifikace by tedy měla spočívat v jednom elektromotoru pohánějícím zadní kola, výkonu 150 kW (204 koní), točivém momentu 310 N.m a bateriovém modulu o kapacitě 77 kWh.