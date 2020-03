Volkswagen ID.4 se odhaluje. SUV pro celý svět ujede na jedno nabití až 500 km

Další ze 34 novinek značky Volkswagen pro tento rok je elektrické SUV ID.4. Nový elektromobil vykrystalizoval z konceptu ID. Crozz a má stát po boku elektrického hatchbacku ID.3, se kterým bude sdílet elektrickou koncernovou platformu MEB. Vůz na fotografiích je již v předprodukční fázi.

Vzhledově je příbuznost s hatchbackem na první pohled jasná. Stejný světelný podpis, podobný sklon čelního okna, tvarování boční linky a náznak křídla vzadu. Tady bylo zbytečné vymýšlet nějaké odlišnosti, elektromobily VW mají jasně daný designový jazyk. Na SUV si ale všimnete zajímavého žebrování spodní části předního nárazníku a vysokých bočních prahů.

Jako první dorazí ID.4 jako zadokolka, pohon všech kol bude následovat později. Baterie je umístěna v podlaze uprostřed vozu a měla by vystačit až na 500 km jízdy. Přehled motorizací a akumulátorů automobilka zatím neodhaluje, očekáváme ale velkou podobnost s ID.3.

Pohled do interiéru zatím nemáme, automobilka však uvádí, že je taktéž plně digitalizovaný. Volkswagen ID.4 bude globální model. Mimo Evropu tak dorazí i do Číny a Ameriky. Novinka by se měla na trhu objevit ještě letos, stejně jako hatchback ID.3.

Galerie doplněna o Volkswagen ID.3.