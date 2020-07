Jak bude vypadat elektrický Volkswagen ID.3 v základní výbavě, na to jsme se podívali nedávno. V Česku si na úplný základ ještě počkáme, protože nadějný elektromobil od VW přichází do nabídky u nás zatím v jediné specifikaci, která rozhodně tou nejlevnější není. To však rovněž znamená, že standardní výbavou vůbec nezklame.

Zatím je tedy u nás dostupný ID.3 ve variantě Pro Power Life, který začíná na částce 1.014.900,- Kč a využívá větší 58kWh baterii ve spojení s elektromotorem na zadní nápravě, generujícím výkon 150 kW (204 k) a 310 N.m – tedy stejně jako dříve uvedená a nyní již vyprodaná Edice 1st. Dojezd u této verze uvádí VW na 420 km (WLTP) na jedno nabití.

Tato verze rovněž nabízí rychlejší možnost nabíjení, a to střídavým proudem s výkonem 11 kW či stejnosměrným proudem s výkonem 100 kW. Auto pak stojí na 18palcových ocelových kolech s aerodynamickými poklicemi, dostává taky systém udržování jízdy v pruhu, parkovací senzory vpředu i vzadu, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, ambientní osvětlení, bezklíčový přístup, automatickou klimatizaci, tepelné čerpadlo pro vytápění vozu nebo LED osvětlení vpředu i vzadu.

Součástí cenovky jsou dva rozšiřující pakety. Comfort přihazuje 4 USB-C porty (2 vpředu, 2 vzadu), vyhřívání předních sedadel, volantu a trysek ostřikovačů, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou či dešťový senzor. Paket Infotainment zase obsahuje schopnější 10palcový infotainment s navigací Discover Pro a hlasovým ovládáním a rovněž přihrádku pro bezdrátové nabíjení telefonu.

Nissan Leaf je sice na trhu elektromobilů zkušeným hráčem, proti novému ID.3 za obdobnou cenovku 1.012.000 Kč ve vyšší výbavě N-Connecta ale zjevně v několika ohledech ztrácí. U Nissanu dostanete za svůj zhruba milion korun základní 40kWh baterii zajišťující kombinovaný dojezd 270 (WLTP) a výkon ústrojí 110 kW (150 koní) s točivým momentem 320 N.m.

Nabíjet můžete takto specifikovaný Leaf střídavě výkonem 6,6 kW nebo stejnosměrným proudem s výkonem 50 kW (100kW kompatibilitu nabízí Nissan až u vrcholné specifikace s 64kWh baterií). Přední a zadní parkovací senzory, elektricky ovládaná zrcátka, vyhřívání volantu a předních sedadel, tepelné čerpadlo a menší 8palcový infotainment s navigací nabízí Leaf také.

Po stránce vzhledu ale stojí Leaf na 17palcových hliníkových kolech a navíc má třeba i panoramatický kamerový systém. Další výbavu ve formě adaptivního tempomatu či udržování jízdy v pruhu však Nissan přidává až volitelným paketem za dalších 11.900 Kč. Volkswagen se tedy může zdát po stránce schopností elektrického ústrojí i standardní hi-tech výbavy jako výhodnější balíček.