Volkswagen ID.3 prošel losím testem. V dramatické situaci může pomoct i rekuperace

Volkswagen ID.3 prošel v létě technickým faceliftem a cena poprvé spadla pod milion korun. Dnes se podíváme na to, jak si elektrický hatchback poradí s dobře známým slalomem a losím testem. Do redakce km77 totiž přijela nejnovější verze Pro se 150 kW a 58kWh baterií. Obutá je do pneumatik Continental EcoContact 6 215/45 R20.

Vzhledem k tomu, že ID.3 patří k lehčím elektromobilům, proplétá se mezi kužely obratně a o těžší baterií dá vědět až setrvačností na konci při otočce o 180 stupňů. Zároveň ji ale díky průměru otáčení 10,3 metru dokáže hezky utáhnout. Čas 24,2 sekundy odpovídá soupeřům v podobě Renaultu Megane E-tech a Mercedesu C 300 e.

V losím testu se přeci jen váha 1794 kg nezapře a průjezd v rychlosti 77 km/h končí manévrem nedotáčivostí a nemožností vrátit ID.3 včas zpět do pruhu. Pomocnou ruku při boji s hmotností podává režim zvýšené rekuperace „B“ a snížení nájezdové rychlosti na 75 km/h. Tím se rychlost v prostřední části snížila ze 71 km/h na 63 km/h, auto se stalo ovladatelnějším a prolétá se dráhou jakoby nic. Se zařazeným „déčkem" zadní náprava sebejistě následuje přední bez prokluzu do strany. S pákou v poloze B má kvůli maximální rekuperaci, která ji přibržďuje, tendenci jít do mírného skluzu, s čímž je potřeba počítat. Zároveň ale pomůže hatchbacku směrovat se zpět do pruhu.