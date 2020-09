Ačkoliv to řada lidí nemůže přijmout, model ID.3 je v rámci automobilky Volkswagen revoluční. Však také číslovka 3 v názvu značí třetí historický milník hned po Brouku a „téčku“. Jako vůbec první ryze elektrický model na platformě MEB umetl cestičku třeba Škodě Enyaq, Seatu el-Born nebo dalším plánovaným modelům. Samotný Volkswagen není ve světě elektromobility nováčkem, vždyť už léta prodává elektrické verze modelů up! a Golf, jenže v těchto dvou případech to bylo vždycky o kompromisech. Těch by se měly nové modely na platformě MEB pokud možno vyhýbat.

Popisovat dnes celou historii Volkswagenu ID.3 mi po těch stovkách článků, které jste si mohli na českém webu a v tisku přečíst, mi připadá zbytečné, navíc to není tak dávno, co se s námi kolega Standa Kolman, zkušený elektromobilista, podělil o jízdní dojmy z okolí Wolfsburgu. Také už znáte ceny, víte, jak vypadají verze dostupné na českém trhu, jenže vidět v Česku ID.3 dosud nebylo jenom tak.

Jeden kousek se loni na podzim ukázal na e-Salonu v Letňanech, jenže podle lidí od Volkswagenu šlo o prototyp, navíc pouze staticky vystavený. Dnes už je to jinak. České zastoupení značky totiž do Česka přivezlo několik sériových kusů na wolfsburgských značkách, s nimiž „zabilo“ dvě mouchy jednou ranou: vyškolilo dealerskou síť a v rámci festivalu Praha Září dala široké veřejnosti možnost si vůz vyzkoušet na vlastní kůži. Vozy budou na Výstavišti Holešovice v Praze až do 28. září a na testovací jízdu se stačí zaregistrovat na stránkách výrobce.

Poprvé na českých silnicích

S Volkswagenem ID.3 jsem se v polovině minulého týdne osobně setkal po více než roce a i pro mě to byla za volantem premiéra. Řeknete si, že na tom přece nemůže být vůbec nic zvláštního, vždyť je to auto velké jako golf, u nějž člověk jen šlape na pedály a točí volantem, jenže těch zvláštností je oproti jiným elektromobilům a vůbec kompaktům, se kterými jsem se dosud setkal, docela dost. A právě kolem těchto zvláštností by se měl v prvé řadě točit tento text.

Že se za volantem Volkswagenu ID.3 sedí jinak než v podobně velkém golfu, nikoho zřejmě moc nepřekvapí. Podlahu má plnou baterek, stejně jako vozy Tesla, takže se sedí výše nad vozovkou, ale nikoliv nad podlahou. Jakmile se usadíte za volant, připadáte si podobně jako v golfu, ale když vystupujete, vkročíte takříkajíc do prázdna stejně jako u Škody Enyaq iV.

Výhodou elektrické platformy je možnost nacpat kola do rohů karoserie a kompaktní půdorys tak maximálně využít pro zajištění většího prostoru pro posádku. Nepřipadá mi, že by měla kompaktní „trojka“ uvnitř stejně místa jako například Volkswagen Passat (něco takového dříve zaznívalo), pocit větší vzdušnosti než v golfu jí ale upřít nemohu.

Má vyšší stavbu karoserie, zdvojené přední sloupky jako vozy MPV nebo třeba nová Honda Jazz a kolem sebe máte jen minimum prvků, které by vám bránily se pořádně roztáhnout. Přístrojovka je minimalistická, osazená dvojicí displejů, z nichž ten před řidičem je spojen se sloupkem řízení a středový má vždy úhlopříčku 10 palců. A protože mám vždycky plné kapsy blbostí, oceňuji objemné přihrádky ve středovém tunelu.

Startovací tlačítko jsem ani nehledal (je na sloupku řízení), protože jakmile jsem za sebou zabouchl dveře, okamžitě se zapnuly oba displeje a začalo hrát rádio. Ovladač pro nastavení vnějších zpětných zrcátek je docela citlivý a hůře se s ním manipuluje po hmatu, navíc u řidiče ubylo i tlačítek pro stahování bočních oken.

Že jsou jenom dvě, neznamená, že by vzadu byla „švihadla“. Řidič si jenom musí vybrat, zda chce ze svého místa ovládat přední, nebo zadní okna (přepíná tlačítkem Rear, které se rozsvítí). S tímto jsem se dosud nikdy nesetkal, na druhou stranu si ale nepamatuji, kdy jsem naposledy z místa řidiče otevíral zadní okna.

Zatímco Škoda Enyaq iV má volič jízdních režimů na středovém tunelu, Volkswagen ID.3 jej má za volantem jako součást přístrojového štítu. O převratnou novinku se nejedná, vždyť to samé už nějakých sedm let má BMW i3 a proti tomuto řešení nemohu nic namítat. Jen si ho vždy po čase odloučení musím osvojit. Volkswagen dokonce naznačil, jakým směrem s voličem točit, chcete-li jet dopředu nebo dozadu, jenže zkoumejte to, když se snažíte vymotat z úzkých uliček a za zadkem máte nervózního taxikáře.

Na rozdíl od elektrického Hyundaie Kona (například) si nemůžete nastavit míru rekuperace energie, což je fajn funkce, ale aby vám byla k něčemu platná, je potřeba si na ni zvyknout. Volkswagen ID.3 umožňuje pouze přepínání mezi režimy D a B (rekuperační), což se sice dobře poslouchá, ale v provozu hůř provádí. On je sice volič jízdních režimů za volantem hezky po ruce, ale ne natolik, abyste do něj mohli podle potřeby jen lehce ťuknout prstem.

I ten nejdelší prst jsem musel poměrně dost natahovat, což s ohledem na správné držení volantu není moc komfortní. Navíc se mi stalo, že jsem si místo přepnutí z „béčka“ na „déčko“ omylem navolil neutrál a pak se divil, proč auto po sešlápnutí akcelerátoru nezrychluje. Vzhledem k tomu, že jsem podobné situace řešil v docela hustém provozu, to s ohledem na pozornost nebylo úplně OK. Toho zvykání tady zřejmě bude trochu více.

Komfortní raketa

Prvních pár desítek kilometrů jsem absolvoval za volantem ID.3 1st Edition s výkonem 150 kW a akumulátorem o kapacitě 58 kWh. Jde o prostřední z plánovaných verzí (základní s výkonem 110 kW a 45kWh akumulátorem zatím v ČR není), na jedno nabití by měl vůz ujet až 426 km, zrychlení z nuly na stovku zabere 7,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 160 km/h. ID.3 bude mít vždy hnaná pouze zadní kola, což je fajn jak z hlediska mrštnosti (stejně jako Renault Twingo se ID.3 otočí na pětníku), tak jízdních vlastností. Kdo si vyzkoušel elektrický Hyundai Kona s předním pohonem na mokru, dá mi za pravdu. Přední kola často hrabou.

Samotný zadní pohon ale není jedinou výhodou auta, které má 310 N.m dostupných v podstatě okamžitě po sešlápnutí akcelerátoru. Jsou to i akumulátory v podlaze, které snižují těžiště a starají se o co možná nejlepší rozložení hmotnosti mezi nápravy. Mám-li být konkrétní, bateriové moduly společně s rámem a dalším příslušenstvím váží skoro půl tuny, takže se pak člověk nemůže divit, že se hatchback v zatáčkách v podstatě nenaklání a skvěle drží zvolenou stopu. Tedy alespoň na suchu.

Řízení jde lehce, je přesné a rychlé, ale moc v něm toho necítíte. Co mě naopak naprosto šokovalo, je způsob, jakým tohle auto tlumí nerovnosti a jak mu pracuje podvozek. Jízda je neuvěřitelně komfortní, pevná, prostá uskakování kol a v podstatě nesrovnatelná s jakýmkoliv jiným současným Volkswagenem. ID.3 se dá dokonce dík zadnímu pohonu řídit plynem, o tom si ale více řekneme až později po absolvování klasického týdenního redakčního testu. Teoreticky bychom ho mohli stihnout ještě v průběhu října, kdy už u nás budou k dispozici české testovací vozy.

Možná vás bude zajímat spotřeba, která v případě mé krátké testovací jízdy činila 18 kWh/100 km. V reálu bych tedy na jedno nabití 58kWh akumulátoru ujel přes 300 kilometrů, což sice není deklarovaných 426 kilometrů, ale vzhledem k tomu, že se první jízda nenesla v duchu co nejnižší spotřeby, to není špatný výsledek. Tech 204 elektrických koní si zkrátka musíte osahat, no ne?

VW ID.3 58 kW: Srovnání nabíjecích časů Model VW ID.3 VW e-up! VW e-golf Kapacita akumulátoru [kWh] 58 32,3 32 Dojezd dle WLTP [km] 426 258 233 AC nabíjení (0-100 %) 2,3 kW 29 h 16 h 16 h 7,2 kW 9 h 5 h 30 min 5 h 15 min 11 kW 6 h 15 min - - DC (0-80 %) 50 kW 55 min 50 min (40 kW) 40 min (40 kW) 100 kW 30 min 50 min (40 kW) 40 min (40 kW)

Závěr

ID.3 je revoluční Volkswagen a pro automobilku také nesmírně důležitý model. Zatím stojí přes milion, s příchodem základní verze s výkonem 110 kW však jeho nejnižší cena spadne někam k osmi stům tisícům korunám. A s tím už se dá pracovat. Stejně jako u Škody Enyaq iV se také zjednodušila konfigurace. Lidé od Volkswagenu říkají, že sestavení vybraného vozu zvládnete na nějakých deset kliků myší.

S tím mimo jiné souvisí i jiná věc. Většinu prvků má vůz již zabudovanou z výroby a vy pouze platíte za odemknutí vybraných funkcí. Je vlastně jenom pár hardwarových prvků, které základní verze ještě nemá. Třeba head-up displej s rozšířenou realitou. A je také řada prvků, které už má, ale zatím nefungují kvůli softwaru. To Volkswagen při objednání přiznává a slibuje, že všechno napraví v prvním kvartálu příštího roku.

Zkoušený vůz s výkonem 150 kW má sílu a švih, je mrštný a doslova mě šokoval svým podvozkem. Tak jako ID.3 netlumí nerovnosti golf a snad ani passat! Vadí mi hlavně absence páček pod volantem, kterými bych si mohl rychle a snadno nastavit míru rekuperace energie, případně nechat vůz plachtit. Volkswagen ID.3 by měl plachtit po přepnutí do neutrálu, mně ale stejně přišlo, že spuštění z kopce nebylo tak úplně bez odporu.