Volkswagen ID.3 odhalil základní výbavu. Za 800.000 Kč nedostanete zrovna málo

Zdá se, že co se nového elektrického modelu ID.3 týče, je Volkswagen z nejhoršího venku. Ještě nedávno řešil problémy s chybami v softwaru, v pondělí ale vydal oficiální stanovisko týkající se uvedení vozu do prodeje. ID.3 ve výbavě 1st Edition je možné objednávat už od středy 17. června, přičemž první vozy budou zákazníkům dodány začátkem září. Druhá vlna předávání proběhne v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Celou dobu se hovoří o 1st Edition, která bude omezena počtem 30.000 vyrobených kusů, při nejlepší vůli se ale bavíme o voze se základní cenou okolo jednoho milionu korun. Tedy nic vyloženě dostupného, co by dokázalo přimět dosud zanícené příznivce spalovacích motorů změnit postoj. Ono to ale půjde i mnohem levněji.

Již dříve jsme uvedli, že se základní cena Volkswagenu ID.3 bude pohybovat okolo 30.000 eur, což při současném kurzu činí zhruba 800.000 Kč. To už je mnohem zajímavější, vezmeme-li v potaz, že například Hyundai Ioniq Electric na našem trhu začíná na 899.900 Kč a Nissan Leaf se 40kWh baterií není dle oficiálního českého ceníku levnější než 937.000 Kč. Jak si Ioniq a Leaf stojí po stránce výbavy, jsme již v minulosti probírali, co ale čekat od nejlevnější verze Volkswagenu ID.3, zatím bylo záhadou.

Nejlevnější Volkswagen ID.3 vyjede na 18palcových ocelových kolech, bude vybaven LED světlomety s automatickou regulací a LED zadními svítilnami, adaptivním tempomatem, parkovacími senzory vpředu a vzadu, asistentem pro jízdu v koloně, systémem rozpoznávání dopravních značek a udržování v jízdním pruhu, ambientním osvětlením s 10 barvami, hlasovým ovládáním, volbou jízdního profilu, infotainmentem Ready2Discover s 10palcovým displejem, automatickou klimatizací, bezdrátovým rozhraním App-Connect či bezklíčovým startováním.

Základní verzi je možné nabíjet střídavým proudem s výkonem 7,2 kW, nebo stejnosměrným proudem s výkonem 50 kW. To je zásadní rozdíl oproti verzi 1st Edition, která zvládne rychlé nabíjení s výkonem 100 kW a střídavý proud s výkonem 11 kW. U nejlevnějšího provedení se zřejmě rovněž můžete rozloučit s voucherem na bezplatné nabíjení po dobu jednoho roku.

V oficiálním německém konfigurátoru jsou zatím k dohledání jen verze 1st Edition (jsou tři – 1st, 1st Plus, 1st Max), které disponují větší sadou akumulátorů (58 kWh) a motorem o výkonu 150 kW a točivém momentu 310 N.m. Nejlevnější verze 1st vychází v přepočtu na zhruba 967.000 Kč. ID.3 za cenu kolem 800.000 Kč dostane 45kWh akumulátor, elektromotor s výkonem 110 kW a na jedno nabití ujede zhruba 330 km. Bez ohledu na výkon motoru bude maximální rychlost omezena na 160 km/h.