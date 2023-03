Volkswagen ID.3 má po faceliftu: Stárne pomalu. Na kouli unese až 75 kilo a má hezčí vnitřek

První elektromobil značky Volkswagen na platformě MEB je s námi už tak dlouho, že se dočkal prvního faceliftu. Moc se toho nemění.

O Volkswagenu ID.3 se mluvilo jako o elektrickém Golfu a svým způsobem tento model také nahradil. Pokud máte premiéru auta ještě v živé paměti a na silnicích jste si na něj teprve začali zvykat, tak vás možná překvapí, že už to jsou čtyři roky. A podle nepsaných pravidel koncernových vozů tak po této uplynulé době přichází čas na facelift. A tohle je on, VW ID.3 po omlazovací kůře připravený na další čtyři roky služby.

Design vozu se změnil jen decentně, všimnete si hlavně nového předního nárazníku s většími nasávacími otvory a chybějícího černého pruhu na kapotě pod předním oknem. Světlomety dodávané ve standardu mají nyní bez příplatku asistent dálkových světel. Zezadu je však vůz víceméně identický. Zadní svítilny přesahují až do víka kufru a nyní tato část také svítí. Nový lak je i karoserie Dark Olive Green, který můžete vidět na fotografiích.

Podobně decentní jsou změny také v interiéru, kde je opět velký středový displej s dotykovým ovládáním včetně toho na klimatizaci. Kaplička přístrojů je opět řešená displejem a navazuje na ni volič jízdních režimů pomocí otočného voliče. Ovládání světlometů je taktéž stejné, na dotykové ploše vlevo od volantu. Samotné rozhraní středového displeje však bylo aktualizováno a má být nyní přehlednější. Samozřejmě má nejnovější software.

Všimnout si můžete také nového středového rámečku výdechu klimatizace s logem ID.3. Trochu jiné jsou také výplně dveří s velkorysejšími opěrkami. Měkčená je nyní i spodní část přístrojové desky. I nadále zůstává head-up displej s rozšířenou realitou. Můžete se těšit také na systém Travel Assist s kolektivními daty, e-plánovač tras nebo bezdrátové aktualizace vašeho systému.

Pokud jde o motory, tak zůstává klasika s jedním elektromotorem vzadu o výkonu 150 kW (204 koní) s maximálním točivým momentem 310 N.m. 1stupňová převodovka je uložena v jedné skříni s diferenciálem. Z 0 na 100 km/h zrychlí specifikace Pro za 7,3 sekundy a může jet až 160 km/h. Zůstávají i dvě sady akumulátorů - 58 a 77 kWh. Menší bude nicméně dostupný až později. S tím větším je udávaný dojezd 546 km.

Vozu zůstává také ekosystém pro nabíjení a celkově provozování vozu We Charge. Další nosnou informací faceliftu je, že vedle Drážďan a Cvikova se bude ID.3 vyrábět také ve Wolfsburgu. Do roku 2026 pak Volkswagen uvede na trh dalších deset elektromobilů, aby dosáhl svého cíle Way to Zero, kterým se zavázal dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.