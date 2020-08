Na moderního nástupce e-golfu jsme se načekali opravdu dlouho, vždyť jeho vize se představila na pařížském autosalonu už v roce 2016. Původně měl elektromobil ID.3 dávno křižovat evropské silnice, kromě pandemie koronaviru však jeho příjezd opozdilo také několikaměsíční řešení softwarových problémů. Ty se podaří kompletně vyhladit až počátkem roku 2021, do té doby se první zákazníci musejí smířit s tím, že jim vybrané výbavové prvky jednoduše nebudou fungovat. VW tvrdí, že 85 % z nich to nevadí, vůz chtěli dodat hned a počkají si na aktualizaci. Inu, nové problémy nové doby…

Jako koncept

Od čtyřletého konceptu se finální elektromobil výrazně neliší. Auto stále působí jako přifouknutý hatchback s velkými prosklenými plochami a vysokou střechou, čímž se tvůrci vypořádávají s akumulátory uloženými v podlaze. Náš kousek v provedení 1st Edition (pro ČR již vyprodaném) dostal bohatou výbavu, která čítá kupříkladu 20palcová aerodynamická kola inspirovaná závoďákem ID.R či panoramatické okno. Vlnu zvídavých pohledů u kolemjdoucích asi nevzbudíte, do takové role ale Volkswagen své vozy ani nikdy nestavěl.

Plně digitální

Uvnitř se volně navazuje na trendy nastolené posledním golfem. Prim tu hraje 10palcová obrazovka multimediálního systému, již doplňuje 5palcový displej za volantem. Ten při nastavování polohy cestuje společně s ním, což známe z vozů Mini, od BMW i3 zase designéři obkreslili volič jízdních režimů umístěný hned vedle přístrojového štítu.

Hlasové ovládání reaguje na pokyn „ahoj, ID“, umí česky a kromě obligátních příkazů spolehlivě reaguje i na povely jako „je mi zima“ nebo „zobraz spotřebu“. Zatímco u konzervativního golfu bychom ocenili tradičnější pracoviště řidiče, k elektromobilu nám digitální prostředí jednoduše sedí.

Nejen díky prosklené střeše působí kabina vzdušným dojmem. Pomáhá tomu i absence širokého středového tunelu, místo něhož najdeme jen kompaktní držák nápojů a schránku na drobnosti. Sedačky sice nemají výrazné boční vedení, jsou ale měkčí a pohodlí neupírají ani na dlouhých cestách. Nadšeni nejsme jen z použitých materiálů, na celé řadě míst interiéru nalezneme tvrdé a nevzhledné plasty, což celkový dojem z jinak povedené a moderní kabiny sráží.

Slib o prostornosti o třídu vyššího auta zůstal slibem, mezi svými se ale ID.3 nemá zač stydět. Platí to pro místo vzadu i velikost zavazadelníku. Ten standardně pojme 385 litrů, v případě potřeby můžete zadní lavici sklopit (v poměru 40:60) a navzdory vzniklému schodu využít nějaké ty litry navíc.

Střední cesta

Na první mezinárodní jízdy dorazilo ID.3 v jediné konfiguraci. Elektromotor vzadu a pohon zadních kol jsou standardem, aktuálně však mohou zákazníci objednat pouze silnější verzi s výkonem 150 kW (slabší má 110 kW) a prostřední kapacitu baterie 58 kWh (později 45 a 77 kWh). Pro všechny varianty je shodný točivý moment 310 newtonmetrů. Námi zkoušený exemplář zrychluje na stovku za 7,3 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 160 km/h. To vše při pohotovostní hmotnosti 1719 kilogramů.

Po prvních pár kilometrech se novinka profiluje jako příjemný elektromobil. Líbí se nám tichý provoz a celkové odhlučnění, až v rychlostech nad 100 km/h začínáme pociťovat zvýšený aerodynamický svist. Vyzdvihnout musíme kvality podvozku. Působí dospěle, na dvacetipalcových kolech nebouchá a přes nerovnosti se přenáší ladně.

Pravdou je, že na německých cestách byste výmoly napočítali na prstech jedné ruky. Od světel vystřelíte jako první, za městem je pak zrychlení spíše pozvolné, než že by vás přišpendlilo k sedačce. Řízení je proti elektrickým předokolkám zábavnějším a netahá vás za volant, v zatáčkách ale rychle narazíte na hmotnostní limity.

V průběhu prvních desítek kilometrů se spotřeba na rovinatém úseku pohybovala mezi 15 až 16 kWh na 100 km. Dojezd ubýval více méně úměrně s ujetou vzdáleností, i když jsme absolvovali krátkou dálniční vložku. Na začátku ukazatel sliboval 330 kilometrů, po ujetých 143 kilometrech zbývalo v baterii stále dost energie na dalších 184 km. To vše se zapnutými spotřebiči včetně klimatizace.

První vozy se u nedočkavých zákazníků objeví v září. Uvidíme, jak si ID.3 porozumí s českými cestami a co se spotřebou udělá nějaké to převýšení. Prvně si také vyzkoušíme, jak výkonné je skutečně nabíjení, které slibuje výkon 100 kW. Díky němu by to z pěti na 80 % mělo trvat jen pětatřicet minut.

Šetřílci musí počkat

Volkswagen ID.3 přijíždí na český trh za minimálně 1.014.900 Kč. Pod milion se vejdou až verze s nižším výkonem 110 kW a menší kapacitou baterie 45 kWh, které dorazí později. Aktuální varianta se nabízí v několika provedeních, toto je výčet klíčových výbavových prvků každého z nich:

Life: diodové světlomety, vyhřívaná sedadla a volant, adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, hlasové ovládání, navigace

diodové světlomety, vyhřívaná sedadla a volant, adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, hlasové ovládání, navigace Style: panoramatické střešní okno, diodové světlomety Matrix, rozsáhlé náladové

panoramatické střešní okno, diodové světlomety Matrix, rozsáhlé náladové osvětlení, stylistické doplňky

Business: zadní parkovací kamera, podsvícení vnějších klik dveří, schopnější zabezpečení vozu

zadní parkovací kamera, podsvícení vnějších klik dveří, schopnější zabezpečení vozu Family: dvouzónová automatická klimatizace, variabilní podlaha zavazadlového prostoru, vyšší středový panel s držáky nápojů, roletou a osvětlením

dvouzónová automatická klimatizace, variabilní podlaha zavazadlového prostoru, vyšší středový panel s držáky nápojů, roletou a osvětlením Tech: aktivní udržování v jízdním pruhu, sledování mrtvého úhlu, průhledový displej s rozšířenou realitou

aktivní udržování v jízdním pruhu, sledování mrtvého úhlu, průhledový displej s rozšířenou realitou Max: přední sedadla ergoActive s masážní funkcí, charakteristické čalounění, progresivní řízení, adaptivní podvozek

Volkswagen ID.3: Technická data a české ceny Model VW ID.3 Největší výkon [kW] 150 Točivý moment [N.m] 310 Kapacita akumulátorů [kWh] 58 Max. dojezd WLTP [km] 420 Nabíjení [min] 35 (DC 100 kW, 80 %) Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,3 Max. rychlost [km/h] 160 Provozní hmotnost [kg] 1794 Cena Life [Kč] 1.014.900 Cena Style [Kč] 1.097.900 Cena Business [Kč] 1.106.900 Cena Family [Kč] 1.133.900 Cena Tech [Kč] 1.177.900 Cena Max [Kč] 1.235.900

