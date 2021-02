Opatrně na kola Po rozjezdu se nejprve ozve syntetické vrnění, které okolo třicítky přejde do vzdáleného šumu. A zvuky dovnitř nepronikají ani ve vyšším tempu, ID.3 je velmi dobře odhlučněné a tiché zůstává i v dálničních rychlostech, což svědčí o dobře odvedené práci aerodynamiků. Na plyn reaguje s plynulostí, zbrklé škubání se zde nekoná. Pokud však zadupnete pedál do podlahy, akcelerace je velmi důrazná, což ještě umocňuje absence pauz pro řazení. A zatím co zrychlování je zcela přirozené, při zpomalování se musíte připravit na pár záludností. Pedál má dlouhý chod a „nahmátnout“ bod záběru chce cvik. Při dobrzďování do zastavení pak mění svůj odpor a je nutné jej důrazněji sešlápnout. Za volantem Volkswagenu ID.3 (150 kW): Zásadní? To ano! Ale vážně i revoluční? Řízení je přesné a ID.3 ochotně mění směr jako správná městská štika. Obratnost ještě umocňuje velký úhel natočení předních kol v plném rejdu, parkování je hračka. Průměr otáčení je příjemných 10,2 metru. Jízdní komfort je do značné míry ovlivněn velikostí kol – kousek na 20“ discích s pneu 215/45 bych volil spíše v zemi, kde najdete výhradně kvalitní asfalt. Pokud s ID.3 chcete poskakovat na dlažebních kostkách nebo zapuštěných kanálech, vůz vás občas trošku „naklepe.“ Nicméně nejde o nic hrozného, větším problémem je zranitelnost velkých kol vůči oděrkám při parkování. Cestování značně zpříjemňuje soubor asistenčních systémů Travel assist. Udržování v jízdním pruhu je dostatečně důrazné a nebojí se větších zásahů do řízení, stejně spolehlivě funguje i automatický odstup od vpředu jedoucího vozidla. A do třetice, i přebírání maximální povolené rychlosti tempomatu dle dopravního značení nedělá větší chyby. Pochvalu si zaslouží i velký a přehledný průhledový displej, který bude za nějakou dobu doplněn o prvky rozšířené reality. Nový VW ID.4 má první české ceny. Edice 1st jsou mnohem levnější, než se čekalo Ve městě se spotřeba s lehkou nohou na plynu a komfortní výbavou v eko režimu pohybuje okolo 20 kWh/100 km, což je o něco více, než třeba u korejské nebo francouzsko-japonské konkurence. Na dálnici pak apetit stoupá k 30 kWh/100 km. Skrze konektor CCS, umístěný v zadní části vozu, lze nabíjet 100 kW, z 5 na 80 % kapacity baterie se dostanete za 35 minut.

Závěr Jako první vlaštovka v masové elektrifikaci Volkswagenu je ID.3 dostatečně výjimečné svým vzhledem i fungováním. Dojezd je zcela v pořádku, byť stejně jako u mnoha jiných elektromobilů neodpovídá tabulkovým údajům. Auto se řídí dobře a bez větších záludností, na jistá specifika v jeho ovládání se dá zvyknout. Je dostatečně svižné i obratné a cestu umí zpříjemnit spolehlivě fungujícími asistenčními systémy. Pokud nebude jeho majitel megaloman, co se týče velikosti ráfků, může být i dostatečně komfortní z hlediska odpružení. 18palcová kola s 55procentními pneumatikami jsou tak akorát. VW nám ukázal zbraň pro příští dekádu. Srazí cenu elektroaut na minimum ID.3 má sice nevděčnou roli průkopníka, ale už teď se ukazuje, že má potenciál přesvědčit nemálo řidičů, že to s elektromobilitou v této době není vůbec špatné. K takovému autu stále nelze přistupovat stejně jako k autu se spalovacím motorem, stačí se však podívat kolem sebe a zjistíte, že pro řadu lidí to nejenže není problém, ale dokonce se to stalo životním stylem. Volkswagen ID.3: Souhrn cen Základní cena vozidla 976.900 Kč (ID.3 Life 107 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.074.297 Kč (ID.3 1st 150 kW) Cena testovaného vozidla 1.315.500 Kč (ID.3 1st 150 kW) Technické údaje: Volkswagen ID.3 Rok • stupeň výbavy 2021 • 1st

Nejvyšší výkon 150 kW (204 koní)

Nejvyšší krouticí moment 310 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,3 s

Nejvyšší rychlost 160 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 1 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 385 l • 1 267 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 800 kg • 2 280 kg

Rozvor náprav 2 770 mm

Rozměr pneumatik 215/55 R18

Rozměry: délka × šířka × výška 4 261 × 1 809 × 1 537 mm Základní výbava: 1st Edition, 20" kola z lehkých slitin Sanya, Ambientní osvětlení II, Ambientní osvětlení exteriéru, Asistent při odbočování vlevo, Asistent při vyhýbání, Automatická klimatizace Climatronic, Digitální radiopřijímač (DAB+), Dobíjecí zásuvka vozu CCS, Dynamic Light Assist, IQ. Light LED Matrix, Multifunkční volant v kůži vyhřívaný, Navigace Discover Pro, Paket Bi-Color Silver Glossy, Panoramatické střešní okno, Side Assist, Travel Assist, Zpětná kamera