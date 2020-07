Volkswagen ID.1 bude mít zpoždění. Dorazí ale také v užitkové verzi a jako SUV

Již nějakou dobu se mluví o nejmenším elektrickém Volkswagenu, který by měl být náhradou za model e-up! V březnu letošního roku jsme vás informovali, že vůz by měl dorazit v roce 2023 a na trh tedy zatím nespěchá. Aktuálně se však vyrojila řada dalších informací, které pramení z magazínu Car.

VW ID.1 v roce 2023 prý opravdu uvidíme, ovšem pouze v podobě konceptu. Do sériové podoby by se měl vůz dostat až o dva roky později. To už může automobilový průmysl vypadat úplně jinak. Malý elektromobil si automobilka prozatím interně označuje jako e-Zzity. Jeho karoserie by se pak neměla omezovat pouze na pětidveřový hatchback.

Ve vývoji je prý i varianta ID.1 Crozz, která bude drsnější alternativou do mírného terénu a půjde tedy o takové miniaturní SUV. Zajímavostí je pak ještě jedna varianta s označením e-Roomzz. Jak již název napovídá, půjde o užitkovou verzi vozu. Malé hatchbacky s velkým úložným prostorem za předními sedadly byly na trhu dříve celkem častým úkazem. Určitě si vzpomenete třeba na Opel Corsa Van.

Je tak milé vidět, že někdo chce v této tradici pokračovat. Takové malé užitkové vozy se hodí třeba pro rozvážkové služby do města. Dlužno dodat, že Renault podobnou verzí právě obohatil nabídku svého elektromobilu Zoe. VW ID.1 bude stát na platformě MEB a měl by mít na výběr ze dvou kapacit baterie - 24 a 36 kWh.

Třešničkou na dortu pak je, že Volkswagen prý plánuje i další elektromobil s označením ID.2, který by si to na trhu měl rozdat se zmíněným Renaultem Zoe a rodinou elektromobilů ze skupiny PSA, ke kterým se řadí Peugeot e-208 a Opel Corsa-e.

Galerie doplněna o VW e-up!