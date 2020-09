Možná vás to překvapí, ale od premiéry osmé generace Volkswagenu Golf uběhnul už téměř rok. Světu se poprvé ukázal 24. října ve Wolfsburgu, já jsem však měl společně s několika novináři možnost prohlédnout si ho v exkluzivní předpremiéře v Mnichově, a když se pak na internetu oficiálně objevila první fotka, vy už jste na Autorevue měli k dispozici první statické dojmy a informace týkající se motorů či rozměrů interiéru. V případě praktičtější verze Variant to bylo podobné, avšak mnohem komornější a spartánštější.

Velkou slávu jako hatchback, který dostal v rámci uvedení přednost, kombík nezažil, a to se nám představuje ve sportovněji střižené linii R-Line i jako dobrodružnější Alltrack, ekvivalent Škody Octavia Scout. Naše první setkání proběhlo už před pár týdny ve Wolsburgu, a abychom nejeli pouze fotit do ateliéru, kde jsem se loni poprvé setkal i s elektromobilem ID.3, hned druhý den jsme se svezli s Golfem GTI. A že je to povedené sportovní auto, víte už téměř měsíc.

Důležitých 5 cm

Mysleli jste si, že už vás Volkswagen Golf osmé generace po spoustě redakčních testů a jízdních dojmů nemůže překvapit? A co takhle rozdílná délka rozvoru u hatchbacku (2636 mm) a kombíku (2686 mm)? Golf Variant se tím dotáhl na koncernový Seat Leon ST a Škodu Octavia Combi. Všechna tato auta mají rozvor naprosto shodný a velice podobně, ne-li úplně stejně, se cítíte i na zadních sedačkách.

V Golfu Variant jsem se posadil sám za sebe s asi 4centimetrovou rezervou před koleny (měřím 190 cm), a to jsem seděl hodně uvolněně. Docela překvapením pro mě bylo srovnání vnitřních rozměrů, které nám Volkswagen v rámci focení poskytnul. V Golfu Variant se vpřed sedí o 2 a vzadu o 3 mm níže než v hatchbacku, prostor vzadu nad hlavou se ale liší o milimetr ve prospěch kombíku. Jsou to rozdíly, které v praxi nemáte šanci poznat, u kombi jde ale hlavně o velikost kufru, který je, stejně jako u octavie a leonu, prostě obrovský.

Volkswagen Golf Variant 8. generace: Srovnání s vybranou konkurencí Model VW Golf Variant Ford Focus Seat Leon ST Škoda Octavia Délka [mm] 4633 4668 4642 4689 Šířka [mm] 1789 1825 1799 1829 Výška [mm] 1455 1494 1448 1468 Rozvor [mm] 2686 2700 2686 2686 Objem kufru min/max [l] 611/1642 635/1653 620/1600 640/1700 Výška nákladové hrany [mm] 620 600 670 660 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 1150 1020 1000 Délka kufru [mm] 1040 1030 1050 1050(1080) Délka po sklop. zadní opěradla [mm] 1650 1150 1660 1690 Výška pod plato [mm] 500(580) 430(560) 440(550) 600(480) Výška pod ot. zadním víkem [mm] 1940 1870 1890 1940 Údaje v závorkách platí pro podlážku v horní rovině

Zavazadelník nového Golfu Variant si v porování s předchůdcem polepšil o 6 litrů na 611 litrů v základním uspořádání a po sklopení zadních opěradel, což jde pohodlně páčkami rovnou z kufru, dostanete 1642 litrů. To je o 22 litrů více než u předchůdce.

Udávanými objemy má Golf Variant blíže k Seatu Leon ST než k Octavii Combi, ložná plocha je však pravidelná, jak se na kompaktní kombík sluší. Nechybí velký průvlak na lyže v opěradlech zadních sedadel, mezipodlaha nastavitelná ve dvou rovinách a další drobnosti, na které jsme zvyklí. Třeba zásuvky na 12 a 230 voltů, háčky na zavěšení tašek nebo tlačítko pro odjíštění sklopného tažného zařízení.



Plasty a čtyřkolka stále ve hře

Loni se spekulovalo o tom, jestli vůbec praktičtější Volkswagen Golf dorazí, to by však museli být ve Wolfsburgu padlí na hlavu, aby Evropě nenabídli kompaktní kombík. Jisté změny ale přece jen nastanou. Třebaže derivát GTD s naftovým motorem už bude jen hatchback a nikoliv i kombi, jak tomu bylo v sedmé generaci modelu. A přitom byl Golf GTD Variant tak fajn auto! Díky rostoucí popularitě SUV mě překvapila osmá generace v provedení Alltrack, o němž Volkswagen říká, že je něčím mezi kombíkem a SUV. Nepřekvapivě...

Jeden Alltrack jsem si během focení prohlédnul a vy můžete díky fotkám v galerii také. Má opastované boční dveře, prahy, přední nárazník se díky diodovému dennímu svícení připomínajícímu ledové kostky podobá nárazníku derivátu GTI a vzadu na vás kouká chromovaná lišta vzdáleně připomínající koncovky výfuku. Jde o designový prvek, jinak je k ničemu.

Alltrack má i větší světlou výšku, ale aspoň podle prvního „ohledání“ není v porovnání s běžným kombíkem jeho podvozek o nic lépe chráněn proti poškození (plastový kryt pod motorem jako ochranu pro jízdu v terénu nepovažuji). Standardem je pohon všech kol, a tedy i víceprvková zadní náprava, a na kouli vůz utáhne přívěs o hmotnosti až dvě tuny.

V rámci oficiálních informací, které jsme dostali k dispozici, nepadlo slovo o motorech alltracku, ale moc bych se divil, kdyby se nabídka lišila od Škody Octavia Scout, která pro náš trh dostala čtyřválce 2.0 TDI (110 a 147 kW) a 2.0 TSI/140 kW v kombinaci se sedmistupňovým automatem a pohonem 4x4 (Scout s předním pohonem není určen pro náš trh). Už s ohledem na standardně dodávaný pohon 4x4 alltrack ani jiné možnosti nemá.

Kolik budou stát?

Zatím není jasno ani o cenách pro český trh. Podle našich informací by mělo české zastoupení Volkswagenu spustit předprodej Golfu Variant koncem září, přičemž rozdíl oproti hatchbacku by mohl činit kolem 40.000 Kč. Benzinový tříválec v základní výbavě by tedy mohl začínat na ceně okolo 520.000 Kč.

Alltrack bude pochopitelně dražší už kvůli pohonu všech kol a silným motorům. Vezmu-li v potaz, že se u nás Škoda Octavia Scout prodává za cenu od 926.900 Kč (zatím pouze s 2.0 TDI/147 kW DSG) lze očekávat, že se základní Golf Alltrack podívá někam k devíti stům tisícům korunám.



