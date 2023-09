Volkswagen Golf ukazuje svou temnou stranu. Chytrou kombinací výbav navíc ušetříte

Černá barva je u sportovně laděných modelů oblíbená a tak jí Volkswagen věnoval rovnou celou edici. Temný Golf navíc nabízí výbavu, která by vás v normální specifikaci vyšla mnohem dráž.

Když chcete vytvořit úspěšnou limitovanou edici, stačí skombinovat nejoblíbenější prvky daného modelu. Přesně tak postupoval Volkswagen při konfiguraci nového Golfu Black Edition. Vzal to nejlepší z výbavových linií R-Line a GTE a přidal k tomu další, jinak příplatkové, baličky.

Exteriér vozu je černý, jak jen to bylo možné. Tmavý lak doplňují sladěná 18palcová kola Bergamo a tónovaná skla. Celkový dojem dotváří černý paket Style, to znamená, že temná barva pokrývá zapuštěné kliky dveří s osvětlením a kryty zpětných zrcátek. Sada kombinuje i LED pás spojující přední světlomety a hlavní světla LED Plus.

Výbavu interiéru rozšiřuje zimní paket zahrnující vyhřívaná přední sedadla i volant, dále couvací kameru a ambientní osvětlení se 30 barvami. Výběrem modelu ze série Black Edition ušetříte kolem 17.000 korun oproti běžné konfiguraci verze R-Line. Cena vozu by se měla pohybovat kolem 902.000 korun. Golf Black Edition bude dostupný s klasickou i mild-hybridní patnáctistovkou TSI o výkonu 150 koní a 190koňovým dvoulitrem TSI dodávaným s automatickou převodovkou a v rámci této edice i s pohonem všech kol.