Volkswagen Golf R s elektromobilitou nevymře. Vysvitla reálná naděje, že transformaci přežije.

Volkswagen se netají tím, že hodlá zachovat linii výkonné řady modelů GIT a R. Vývoj posledních dnů ukázal reálnou cestu, jak by toho mohl docílit.

Kouzlo hot-hatchů tkví v jedinečné kombinaci sportovních jízdních vlastností a vysoké praktičnosti. I když se vstupem do nové éry vymře jejich konvenční spalovací motor, samotná auta transformaci přežijí. Nyní svitla naděje pro Volkswageny Golf GTI a R.

Automobilka totiž usilovně pracuje na modelu ID.2, jehož příchod se očekává v roce 2025. Pro Volkswagen se jedná o stěžejní model, jehož potenciál může být daleko větší, než si myslíme. Koncernová platforma MEB Entry totiž prokázala vysokou míru variability, když slouží jako základ konceptů ID Life a Cupra UrbanRebel. To znamená, že je vhodná pro crossover i ostrý hatchback.

Díky tomu by teoreticky mohl Volkswagen pokrýt daleko širší modelové spektrum a zachovat jeho současnou podobu. Tím vzniká vedle klasického hatchbacku velikosti Pola nebo Golfu prostor pro linii Alltrack a robustnější crossover na bázi T-Crosse. Automobilka údajně pracuje i s variantou pohonu všech kol, nad jejíž sériovou výrobou stále visí otazník.

Myšlenka to není nereálná a jistě si vzpomenete na prototyp ID. X, respektive ostrou ID.3, v níž se setkaly veškeré atributy ostrého hatchbacku. Má pohon všech kol, zvýšenou tuhost, mírně zredukovanou hmotnost a výkon 329 koní. Z 0 na 100 km to zvládne za 5,3 sekundy a má i režim pro drift. Volkswagen by jistě uvítal rivala pro 500e od Abarthu a připravovanou Alpine R5. Navíc Volkswagen potvrdil, že modelová řada R bude do roku 2030 plně elektrická.