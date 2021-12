Volkswagen Golf má vylepšený infotainment. Zdá se, že teď už nebude co kritizovat

Rozsáhlá modernizace infotainmentu má přinést lepší reakce, méně zmatků a konečně také vyšší výkon.

Zdá se, že Volkswagen naslouchá přáním svých zákazníků i našemu neustálému žehrání na pomalé starty systému MIB3 nebo jisté nedokonalosti, v rámci nichž docházelo nechtěně k aktivaci dotykových plošek okolo displeje při její obsluze. Co se tedy na infotainmentu modelu Golf změnilo?

Předně má čtyřjádrový procesor a třikrát výkonnější grafickou kartu, společně s procesorem pro zpracování digitálního signálu audiosystému. Nová čipová jednotka nabídne o čtvrtinu vyšší výkon a při zadání požadavků do navigace zobrazí seznam výsledků zpravidla do pěti sekund. Ze softwarového hlediska došlo k výraznější komprimaci původního systému a snížení základního jeho zatížení, což má přinést lepší výkon při používání jeho funkcí a různých programů.

Výsledkem vylepšení je dle Volkswagenu dřívější přístup k funkcím a hlasovému ovládání po startu infozábavního systému. To aktivujete heslem „Ahoj, Volkswagen,“ pak můžete zadávat například cíle do navigace, ladit stanice, komandovat klimatizaci nebo telefonovat na vybraný kontakt. Úroveň pochopení hovorové řeči se zvýšila na 95 procent – systém využívá cloudové řešení i offline data, uložená ve vozidle. Reakce z obou zdrojů jsou až čtyřikrát rychlejší, přičemž zpracování dotazu online zabere méně než pět desetin sekundy a reakce se do vozu dostane do jedné sekundy.

Vylepšení se dočkala i obsluha dotykového displeje – pokud k němu přiblížíte prst, zablokují se plošky pod ním (třikrát hurá, toto bylo velmi otravné) a při stisku se vypnou dotykové posuvníky. Všechna tato vylepšení by měla do značné míry řešit problémy a vztekací momenty, které jsme s infotainmentem MIB3 zažívali my i zákazníci. Těšíme se, až se nám upravená verze dostane do pracek.