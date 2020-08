Pozdě, zato s plnou parádou – nějak takto by se dalo popsat první seznámení s novou generací Volkswagenu Golf GTI. Vůz se oficiálně ukázal koncem února a výstavní premiéru měl mít na letošním autosalonu v Ženevě, ten však byl, stejně jako řada dalších automobilových akcí, zrušen. Možnosti vycestovat na mezinárodní prezentaci se nám po měsících restrikcí naskýtají až v posledních týdnech, a protože se v případě osmé generace golfu bavíme o zásadní novince pro evropský trh, cestu do Wolfsburgu nešlo odmítnout.

Nebudu nic zastírat a hned vám prozradím, že jsem se na první jízdu s novým Volkswagenem Golf GTI fakt těšil. Rychlé hatchbacky mám rád, ne všechny ale dokážou tak skvěle kombinovat každodenní použitelnost s možností hodit po práci všechno za hlavu a vyrazit do kopců spálit litry benzinu na klikatých okreskách. Během let vznikl bezpočet verzí kompaktního GTI, přičemž to základní pravidelně dostávalo bídu za to, že není tak ostré, jak si ctěný kritik představoval.

Jenže to se s novou generací mění. Výkon 180 kW sice zůstal zachován, už nyní ale dostanete ve standardu elektronicky řízený diferenciál VAQ, který byl u předchůdce vyhrazen verzím Performance a TCR. I z toho důvodu jsme v polovině tohoto týdne, kdy nám Volkswagen prozradil ceny vozu pro český trh, novinku srovnávali spíše s verzí Performance a nikoliv se základem, který se po faceliftu uvedeném v roce 2017 držel pod sedmi sty tisíci. Nové GTI i tak mezigeneračně zdražilo, ale zhruba o tolik co běžné varianty, nový Seat Leon či nová Škoda Octavia.

Červená vede!

Golf GTI byl vždycky decentní sporťák a s novou generací se na tom nic nezměnilo. Přední nárazník vypadá masivně, ale vzduch proudí pouze jeho středem. Plástve po stranách jsou zaslepené, respektive osazené diodovými mlhovkami připomínajícími kostky ledu. Charakteristická červená linka se táhne od předních blatníků podél horní hrany světlometů a pod hranou kapoty, navíc světlomety zkoušených kousků byly opticky propojeny diodovým páskem. Celek ve tmě vypadá impozantně a boří obecně rozšířený názor, že „golf jakoby OK, ale je trochu nudný“.

Přední nárazník má i malinký splitter, nebo lépe řečeno decentní lišty po stranách, které navazují na rozšířené prahy a zadní difuzor jako u minulého GTI Performance. Koncovky výfuku jsou tradičně dvě, což může být vodítko pro ty, kteří by si v budoucnu pletli GTI a rovněž docela decentní „erko“ – to má koncovky čtyři, za příplatek navíc od Akrapoviče. Standardem jsou 17palcová kola, my měli devatenáctky s pneumatikami Bridgestone Potenza. Kdo dnes o Golfu GTI řekne, že je fádní, ten ho neviděl naživo. Nejenom tváří v tvář, ale hlavně ve zpětném zrcátku vypadá neuvěřitelně dravě a odhodlaně. Navíc je i dost slyšet, ale o tom až později.

Interiér Golfu GTI bych mohl odbýt a uvést, že má skvělá přední sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou (má je i R-Line), dekory se vzorem včelí plástve a pozměněný layout přístrojového štítu. Jenže to by nesměl dostat také nový volant s dotykovými plochami místo klasických tlačítek. Má ho i SUV Tiguan po faceliftu. Hlasitost audia a nastavení stanic rádia můžete provést šoupáním palců po lesklých plochách, ale můžete je i mačkat stejně jako dříve.

V podstatě stejné řešení jsem nedávno kritizoval v testu Jaguaru XE a úplně nadšený jsem z něj nebyl ani v GTI, protože se občas stačilo přehmátnout a přeladil jsem si rádio. Volant sám o sobě je ale skvělý, dobře se drží a stejně jako ve standardním golfu má velmi široký rozsah výškového a podélného nastavení. Díky tomu si dlouháni mohou natáhnout nohy a zároveň si volant posunout blíže k tělu, což je přesně ta pozice, kterou obvykle u sporťáků vyhledávám. Tady si ji najdu rychle, a navíc si hovím v pohodlném sedadle, které ale díky výraznějšímu bočnímu vedení hezky drží tělo v zatáčkách.

Vstup do světa rychlých golfů

Rychlých verzí Volkswagenu Golf bude hned několik: GTI, GTE, TCR, R, po šetřílky i GTD s nafťákem 2.0 TDI/147 kW, které bude nově nabízeno pouze jako hatchback. GTI je jasnou vstupní branou do světa rychlých golfů, s ohledem na konkurenci bych o něm ale už nemluvil jako o ostrém, ale zkrátka dostatečně silném a rychlém hatchbacku.

Dvoulitrové TSI s výkonem 180 kW (245 koní) a točivým momentem 370 N.m dostupným od 1600 do 4300 otáček na ostré předokolky od Hondy (Civic Type R – 235 kW, 400 N.m) a Hyundaie (i30 N – až 202 kW a 378 N.m) nestačí, vynahrazuje to ale lepší použitelností na denní bázi a pořád je dost rychlý na to, aby maximální rychlost krotil omezovač na obligátních 250 km/h. Navíc, jak už bylo řečeno, GTI nebude jedinou rychlou verzí nového golfu a kupříkladu TCR posílí na rovných 300 koní.

Jde o motor řady EA888 z minulého Golfu GTI Performance, konkrétně o jeho čtvrtou evoluci s novými vstřikovači se vstřikovacím tlakem až 350 barů, větším rozsahem otáček maximálního výkonu (180 kW od 5000 do 6500 otáček místo 5000 až 6200 otáček předchůdce) a filtrem pevných částic s větším objemem. Díky tomu splňuje zatím nejpřísnější emisní normu Euro 6d-ISC FCM a díky systému FCM (Fuel Consumption Memory) neustále zapisuje spotřebu a množství spáleného paliva.

Poznámka o emisích zní hrozivě a kdekoho by mohlo napadnout, že se tak z Golfu GTI stalo utlumené a korektní auto, ať už s ohledem na životní prostředí, tak zvuk, který vytváří. Třeba současné Mini Cooper S s automatem už po odstavení plynu vůbec nestřílí z výfuku, což mě zrovna u něj fakt štve, protože šlo o součást jeho charakteru. Jenže GTI si tvář zachovalo a může být slyšet, budete-li si to přát. A to nejen uvnitř, ale hlavně zvenku. Když jsme se s kolegou Kubou Rejlkem protloukali Wolfsburgem, zvuk jeho auta s manuálem jsem si nemohl vynachválit, stejně jako „postřelování“ z výfuku mého auta po odstavení plynu.

Takový dělobuch jako Abarth 124 Spider Golf GTI není, ale v době, kdy se automobilky omlouvají i za pro někoho nekorektní reklamy, je to úspěch. Na výběr jsme měli mezi verzemi s automatickou i manuální převodovkou a dovedu si v garáži představit obě možnosti, když jsme ale měli první daný okruh za sebou a mohli jsme vyrazit prakticky kamkoliv, sednul jsem do GTI s manuálem, abych si taky jednou pořádně „zakvedlal“.

S GTI v ráji

Volba manuálu rozhodně nebyla chyba. Kulisa šestikvaltu je precizní, páka s bohužel už pouze naznačeným motivem golfového míčku klade větší odpor, dokonce i ovládací síly pedálů mi přišly tužší než dříve. Ale pořád ne natolik, abyste měli po odpoledni za volantem křeče v levém lýtku. Narazili jsme na okresky, kde jsme loni proháněli raritní Golf Rallye G60 16V. Krásné zatáčky, prakticky nulový provoz, pasáže mezi listnatými lesy, pak hned otevřená krajina, zkrátka ráj, který na podzim naprosto božsky zachytil fotograf Dan Martinek. Tam bych jezdil od rána do večera a z nových aut bych si na to vzal Golf GTI s manuálem.

Už standardní golf má velice tuhou karoserii, z níž rychlé GTI jednoznačně profituje. Tužší tlumiče se totiž mohou do karoserie pořádně opřít a kola pak dělají to, co mají – drží kontakt s vozovkou, ať je třeba hodně hrbolatá, zvlněná a nekvalitní. To byl místy i případ okresky, po které jsem GTI proháněl. Věděl jsem o všem, co je pod koly, ale vůz se nechal vykolejit, „zakousl“ se předními koly do asfaltu a krásně držel zvolenou stopu. Novinkou osmé generace je plně vypínatelná stabilizace, to kdybyste chtěli všechno vzít do svých rukou. Nejedná se však o automatickou cestu k nejrychlejším časům na kolo.

Na akci byl s námi přítomen i Benny Leuchter, automobilový závodník, autor rekordního času na Severní smyčce Nürburgringu s minulým Golfem GTI Clusbport S, a jeden z lidí, kteří stojí za jízdními vlastnostmi GTI. Prozradil, že během testování zajížděl na okruhu uvnitř zkušebního polygonu Ehra-Lessien lepší časy se stabilizačním systémem ve sportovním režimu, navíc ho překvapilo, jak rychle vůz reaguje na povely řízení a jak přesně vede stopu v porovnání s minulou generací. To bylo ostatně vidět v přímém srovnání mezi kužely. Osmičku dělily od kuželů doslova centimetry a byla mimořádně stabilní, sedmička byla více rozlítaná.

Velkou pomocí je nový systém Vehicle Dynamics Manager, který propojuje jednotlivé elektromechanické systémy a vůz tak dokáže rychleji reagovat na nastalou situaci. Zatímco sedmá generace přizpůsobovala své chování s určitým zpožděním, novinka už například dle rychlosti a úhlu natočení volantu předem ví, že má přitvrdit ten či onen tlumič, přibrzdit to či ono kolo a podobně. Výsledkem je prakticky neutrální a naprosto čitelné chování bez přechodů k nedotáčivosti, lepší agilita v nízkých rychlostech a stabilita ve vysokých rychlostech. Takhle od stolu to působí jako marketingové žvásty, sám jsem se ale přesvědčil o tom, že je to pravda.

Vůz nepůsobí rozbředle, je pevný a na silnici jej umisťujete s maximální přesností. Místo toho, abyste se snažili zachraňovat předek utíkající přes vnější kolo, se můžete více zaměřit na pozdější brzdění, pilování zvolené stopy či meziplynů, přenos informací k řidiči je přitom neředěný, dokonce ani řízením. Když tohle umí základní GTI, jsem fakt zvědavý, kam ještě dokáže Volkswagen posunout silnější verzi TCR…

To je ale pouze jedna strana mince, respektive případ, kdy si vybíráte mezi režimy Normal, Comfort a Sport. V režimu Individual můžete jít ještě o pár stupínků nad Sport, řekněme na takový Sport+, v němž má vůz poskytnout i trochu přetáčivé radosti. Už v Sportu je přitom znát, jak je zadní náprava aktivní a pomáhá vůz usměrňovat do zatáčky. Stejně jako u běžného golfu je mezi režimy znát jasně dané rozdíly, ani ten nejostřejší však z vozu neudělá tuhé a nepoddajné prkno.

Než mě začnete v diskusi kamenovat za to, že existují i rychlejší hatchbacky, vězte, že o maximální rychlost a zrychlení z nuly na stovku mi v tomto případě vůbec nejde. Jsme na okresce, ne na okruhu a mně osobně vyhovují auta, u nichž můžu s jistotou využívat naprosto všechen výkon, balancovat na hraně přilnavosti a přesně vědět, co se bude dít za zlomek sekundy. Nový Golf GTI takový je a proto mi jízda s ním tak vyhovuje. Ani s automatem není špatný, dokud ale existuje možnost zvolit manuál, chci si řadit sám.

Prostor pro výtky? Téměř žádný…

Segment rychlých kompaktních hatchbacků se v dnešní době hodně našlapaný. V Česku máme třeba Ford Focus ST, Hyundai i30 N, Hondu Civic Type R, Renault Megane RS a brzy přibude nový přírůstek od Cupry. Všechno jsou to skvělá auta, z mého pohledu ale nelze jednoznačně říct, které je nejlepší.

Troufám si tvrdit, že většina z nich není stejně dobrý hot-hatch i auto pro každý den, zkrátka a dobře to nejsou jediná auta do rodiny. Volkswagen Golf GTI je však pořád univerzál, zastane funkci sportovního auta a zároveň vás odveze na dovolenou v podobném klidu a komfortu jako větší passat.

Chování dnešních aut hodně ovlivňují opatření týkající se snížení emisí, dvoulitrové TSI Golfu GTI se však podařilo vyladit opravdu špičkově. Čtyřválec je pružný, nevadí mu nízké otáčky a libuje si v těch vyšších. Zhruba do 3000 za minutu je to klidný sluha, pak se krásně rozletí a je prakticky k neutahání. Myslelo se i na „drobnosti“, které dnes kdekomu připadají podružné, jako třeba teploty oleje motoru i převodovky.

Objektivně vzato novému GTI není moc co vytýkat. Mně osobně nevyhovují dotykové plošky na volantu, ale řekl bych, že hlavní proud kritiky se bude točit kolem ceny. Nové GTI podražilo, už k základu je však dobré k němu přistupovat jako k verzi Performance minulé generace. Výbavu na to totiž má.