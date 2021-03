Digitalizace tohoto auta se mi nelíbí, ale vlastně sám nevím, jak bych to udělal lépe. Nezbývá tedy nic jiného než to akceptovat. Berte, nebo nechte být. Golf šel vždy s dobou a ta je teď prostě digitální.

Je to ohromná škoda, protože zbytek vnitřku GTI je perfektní. Zbožňuji jeho sedadla s pevným bočním vedením, ale zase ne tak přísným, aby se do nich hůře nastupovalo. Sedí se hezky nízko, integrované hlavové opěrky jsou v přirozené poloze a najít tu správnou řidičskou pozici je tak snadné. Taky mají pořád ten boží károvaný potah.

Golf se digitalizoval a skoro všechno je v něm jinak. Už u prvních fotek vnitřku jsem se trochu zamračil a naklonil více k monitoru, abych to lépe zpracoval. Kam to všechno zmizelo? Rafička otáčkoměru je teď jen shluk pixelů na digitálním přístrojovém štítu, světlomety se ovládají dotykově, stejně tak i audio a klimatizace. Vlastně jediné pořádné tlačítko tu mají varovná světla.

Devatenáctky Adelaide zkoušeného vozu vyjdou na 35.400 Kč. Osobně bych se teda bil v prsa za design Estoril, který novému golfu prostě sedí jak zadek na hrnec, ale to je věc osobního vkusu. Proti červené metalíze Kings za 18.200 Kč snad nelze říct křivého slova. Jako vždy je GTI ostré jen přiměřeně, nic nekřičí do světa a umí být inkognito.

Volkswagen Golf se již poosmé hlásí ve válečných barvách GTI. Po prvním letním seznámení se nám klasika dostala i do redakčního testu. Dnes již legendární ostrý hatchback pomáhal od poloviny 70. let budovat kult rychlých kompaktů se silnými motory, tužšími tlumiči a strmějším řízením. To vše ale bez přílišných ústupků po stránce komfortu a tudíž se slušnou dávkou každodenní použitelnosti.

Motorářská špička

Motor EA888 je dnes jedním z nejlepších agregátů, jaký můžete rychlejším autě mít. To je bez debat. V novém golfu GTI je agreát z předchozího clubsportu, ovšem ve čtvrté evoluci s novými vstřikovači a větším rozsahem výkonu naladěný na 180 kW (245 koní) od 5000 otáček za minutu a 370 N.m mezi 1600 a 4300 otáčkami.

Agregát vyvíjený značkou Audi následuje trendy a snaží se být co možná nejefektivnější při zachování co nejmenší hmotnosti a svižných reakci na plynový pedál. Má přímé vstřikování benzinu, integrované a chlazené výfukové svody v hlavě válců a zároveň i recirkulování výfukových plynů a větší filtr pevných částic než původně. Normy plní, můžeme vyrazit.

Škoda Octavia RS si v Německu sáhla až na dno. Místy to vypadalo, že vyletí z trati

Ranní zažehnutí motoru sousedy rozhodně neprobudí. Výfuky jsou poměrně klidné, ale zase ne nudné. Jako vždy GTI jen obezřetně vrčí jako pes, se kterým se přetahujete o hračku. Rozhodně neurazí, ale ani nijak nenadchne. Stejně jako vzhled auta je i jeho zvuk decentní, což si ale snadno můžete změnit zakoupením některého z nepřeberného množství aftermarket výfuků, kterých je pro ostré koncernové vozy jako hvězd na nebi.

Osobně bych na něm ale nic neměnil, s rostoucími otáčkami dostává grády a hezky se poslouchá. Zvuk je navíc trochu přikrmený z reproduktorů, ale není to nic přehnaného. Digitální zvuk zesiluje zvuk motoru a nic zbytečného k němu nepřidává. Podkresluje ale spíše basové tóny, takže vám výsledné zvuky klidně mohou připomínat i ostré modely Subaru. Nic vám ale nebrání si tuto fičuru vypnout v individuálním režimu.

Cupra Leon s výkonem 300 koní dorazila do ČR. Je dražší než hybrid, ale ne o moc

Síly má ostrý golf na rozdávání. Z padesátky i stovky se umí na pobídnutí plynu okamžitě sebrat a zamáčknout do sedadel. Tomu hodně pomáhají i široké spektrum pracovních otáček a skvělé sladění s automatickou převodovkou, která především při řazení pádly pod volantem reaguje bleskově. Podřadit umí mrknutím oka. Při řazení nahoru je reakce o trochu pomalejší, ale stále nejde o nic, co by mohlo při ostré jízdě vadit.

Z 0 na 100 km/h se dostanete za 6,3 sekundy a maximálně může jet 250 km/h. Při jízdě s GTI ale nemáte pocit, že řídíte něco přehnaně ostrého. Není zbytečně ukvapený a nereaguje podrážděně. Kdo chce víc akce, může sáhnout po vyšších verzích, které už jsou urvanější.

Hyundai Kona N dostane 280 koní z i30 N, manuální převodovku ale spíš nečekejte

Velkou výhodu základního GTI vidím i v kombinované spotřebě. Na úseku dlouhém 200 km po okresních silnicích a částečně i po dálnici jsem dosáhl spotřeby 6,6 l/100 km. Vše samozřejmě v běžných cestovních rychlostech. V kombinaci s pár rychlými svezeními a poskakováním po městě tak dělal celkový průměr 8,7 l/100 km. Prostě paráda, nádrž vystačí i na 700 km úplně bez problému.

Esence GTI

Tradičního uživatele GTI asi překvapí, co se stalo s celkovým pocitem z ostré jízdy. Volkswagen si je podle všeho vědom stále se lepšící konkurence a potřebuje držet krok. Protože třeba takový Hyundai i30 N je perfektní a pro ostré předokolky je to, co Subaru BRZ pro sportovní zadokolky - level 1. Jednoduše vstup do světa, kterého už nikdy nebudete mít dost.

Nebudu tvrdit, že je osmé GTI o hodně lepší než předchůdce, ale rozhodně je pevnější, hravější a jistější. Tuhá karoserie, skvělé uložení, nový pomocný hliníkový rám na přední nápravě, dobře naladěné tlumiče a tužší pružiny (vpředu o 5 %, vzadu o 15 %) jsou opravdu hodně znát. Jen točit volantem i při běžném ježdění je radost a nemá žádná hluchá místa, a to ani ve středové poloze.

Carroll Shelby stavěl i ostré hatchbacky. Vzácný Dodge Omni GLHS může být váš

Progresivní řízení Volkswagenu za mě platí za jedno z nejlepších. GTI prostě poslouchá na slovo. Kdo se ale chce trochu vyblbnout nad rámec továrního nastavení, může upozadit systém ESC, vzít situaci do vlastních rukou a trochu si hrát. Tlačítko pro vypnutí ale hluboko utopené v menu.

Novinka skvěle funguje i díky několika pomocníkům a vylepšením. Především pak již díky známému samosvornému diferenciálu VAQ, který byl u předchůdce vyhrazený pro verze Performance a TCR, a také díky novému managementu elektromechanických systémů Vehicle Design Manager. Tlumiče, řízení, motor i převodovka už nemají separátní řídící jednotky, ale jeden velký společný velín, kde se jistí, aby auto dělalo přesně to, co chcete.

Toyota nechystá rivala pro Ford Puma ST. Yaris Cross však vylepší alespoň esteticky

Vzít hodně systémů a dát je pod jednu střechu má výhodu v tom, že se nastavení dotyčných komponentů provádí mnohem rychleji a téměř bez latence. Když si tohle všechno spojíte a přidáte k tomu fakt, že na vývoji spolupracoval tovární jezdec TCR Benny Leuchter, dostanete produkt, který dynamické vlastnosti svého předchůdce převyšuje a posouvá úroveň zkratky GTI na novou metu.

Můžete se přiřítit do zatáčky vysokou rychlostí, hupsnout na brzdy, poslat si tak více hmotnosti na přední nápravu a s neskutečným gripem vykroužit oblouk, ze kterého za apexem vystřelíte pod plným plynem a letíte ihned k té další. Jenže celé tohle vaše divadlo bude zajištěno právě i systémem, který i podle úhlu natočení volantu ví, které kolo je třeba přibrzdit a který tlumič by měl více ztuhnout. Jasně, Volkswagen neobjevil Ameriku, ale prostě mu to teď všechno lépe šlape.

Hyundai i20 N oficiálně: Manuál, 204 koní a samosvor v boji proti elitě malých aut

Rychlá jízda působí hodně neutrálně, ale v žádném případě není nudná. I v hodně vyhrocených situacích se pak nebudete stačit divit, jak vás elektronika auta udrží na místě. Takové oslizlé ostré zatáčky z kopce jsou na tyto situace ideálním příkladem. Před ztrátou přilnavosti a následné nedotáčivosti se GTI prostě jen celé zavrtí a nepustí vás mimo stopu.

Grip, síla motoru, rychlá převodovka, tuhá karoserie, elektronika, strmé řízení, perfektní volant, pevná sedadla a další komponenty se spojí v jeden celek a otevře vám dveře, kterými jste mohli projít snad jen s minulým civilním TCR. Věřte mi, že i když se vzhled GTI moc nezměnil a sází na jistotu, jízda je teď o dost jiná. Naštěstí v tom dobrém slova smyslu.