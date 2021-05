Při projížďce svižným tempem vám tedy nafta nehází klacky pod nohy. Při běžném cestování je pak vysloveně kouzelná. Zvuky čtyřválce nepronikají do kabiny ve velké míře, což jde ruku v ruce s minimem aerodynamického hluku i dobře odstíněným šumem od kol. Nejpůsobivější je však spotřeba, která se s lehkou nohou na plynu a ve stabilním tempu umí přiblížit ke čtyřem litrům na sto. Takže když se s plnou nádrží vyblbnete třeba na horské okresce v severní Itálii, bez tankování můžete dojet až k českým hranicím. Ani při řádění nestoupá spotřeba do závratných výšin, v průměru při něm zřídkakdy překročíte sedmilitrovou hranici.

Typický Volkswagen Golf?

Vnitřek GTD je dobře vybavený Golf se vším dobrým i horším, co přišlo v této poslední generaci. Na ovládání hlasitosti skrze dotykovou plošku pod displejem infotainmentu se zvyká docela dlouho, přesnost není ideální a na rozdíl od nové Octavie chybí prostor pro opření palce. Teplotu klimatizace také ovládáte skrze dotykové plošky pod obrazovkou, skrze displej pak i tak elementární záležitosti jako směr proudění vzduchu.

A pak zde máme další nelogičnost, kdy spínání ofuku čelního skla a vyhřívání toho zadního najdete v modulu ovládání světel a mlhovek nalevo od volantu. Do toho se nezřídka stane, že při kroucení volantem nechtěně ťuknete do ovládacích ploch na jeho ramenech – jde o zvyk, ale minimálně v úvodních fázích vlastnictví vozu vás to bude štvát. Stejně jako zhruba půlminutové čekání na start infotainmentu a navigace do plně provozuschopného stavu.

Lepší je tedy nastavit si celé auto na ideální režim pro danou sezonu a neměnit často nastavení, jejichž úprava by jinak znamenala až příliš časté spouštění zraku z vozovky na ovládací prvky. Jinak je ale účelnost i kvalita vnitřku Golfu na solidní úrovni. Ušatá přední sedadla podrží řidiče a spolujezdce při dynamičtější jízdě a nijak je nešikanují z hlediska komfortu při dlouhých přesunech. Zadní sedadla lépe vyhoví menším postavám s kratšíma nohama a výškou okolo 180 centimetrů, tři ramenatí chlapi by zde mohli mít problém. Kufr s kapacitou 380 až 1237 litrů je v mezích své třídy.

Kdysi dávno a v úplně jiném magazínu jsme měli na dlouhodobý test Golf GTD šesté generace, se sedmičkou jsem se svezl také. Pokud z nějakého důvodu nebažíte po benzinu a chcete se hezky svézt v zatáčkách a zároveň cestovat s minimálními náklady (nepočítaje cenu, ale ta je kompenzována kompletní výbavou), stále jde o vysoce kvalitní volbu.

Bez velkých kol jde o sedmimílové atletické boty, které vás za drobné na naftě provezou celou Evropou, aby vám poskytly štědrou dávku vzrušení na okreskách a možná někoho nepřipraveného zaskočily, když si sem tam zajedete na nepříliš členitý závodní okruh v rámci volných jízd. Praktičnost a účelnost je oproti civilním provedením nedotčena, motor má elán a podvozek vyvedete z míry jen při hrubé chybě.

Na druhou stranu tu máme pomalu startující infotainment, diskutabilní ovládání zcela zásadních funkcí a zpracování vnitřku, které by u auta za tuto cenu mohlo být o chlup lepší, než v minulých generacích. Nicméně pokud název vašeho budoucího Golfu začíná na GT, a je jedno jestli končí I, E, nebo G, musíte být trošku nadšenci, když už utrácíte takovou částku. A vzhledem k tomu, že se nad naftovými motory smráká a aktuální Golf je na začátku svého produktového cyklu, máte možná poslední šanci koupit si od Volkswagenu ostrý hatchback, s kterým lze v klidovém režimu ujet takovou vzdálenost.

Volkswagen Golf GTD: Souhrn cen Základní cena vozidla 928.900 Kč (GTD/147 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 928.900 Kč (GTD/147 kW) Cena testovaného vozidla 1.121.500 Kč (GTD/147 kW)

Technické údaje: Volkswagen Golf Rok • stupeň výbavy 2021 • GTD

Počet válců 4

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 968 cm 3

Nejvyšší výkon 147 kW (200 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 400 Nm při 1 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,1 s

Nejvyšší rychlost 245 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů dvouspojková • 7 stupňů

Max. objem zavazadlového prostoru 380 l

Objem palivové nádrže 1 237 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 465 kg • 1 950 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 5,4 • 3,9 • 4,4 l/100 km

Rozvor náprav 2 636 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 533 mm • 1 504 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 284 × 1 789 × 1 456 mm

Sériová výbava: 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru, 17" kola z lehké slitiny Richmond, ACC - automatická regulace odstupu, Ambientní osvětlení pro Golf GT, Asistenční paket s Emergency Assist, Automatická klimatizace Climatronic, Automatický spínač světlometů, Bederní opěrky vpředu, Car2X, Centrální zamykání Keyless Start, Čelní airbag řidiče a spolujezdce, Čelní sklo tepelně izolující, Dekor interiéru "Black Metal Chrome", Digital Cockpit Pro, Digitální rádiopřijímač (DAB+), Dvě LED lampičky na čtení vpředu, Dvoutónový klakson, Elektromechanická parkovací brzda, Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, Elektronický imobilizér, Front Assist, Funkce start/stop, Hlavové airbagy vpředu i vzadu, Chromové provedení ovládacích prvků, Infotainment Ready2Discover, Integrované hlavové opěrky vpředu, ISOFIX, LED světlomety Plus, LED zadní světla, Light Assist, Loketní opěrka vpředu, Longlife režim, Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu, Paket Světla a výhled vč. Light Assist, Parkovací senzory, Parkpilot, Pedály z ušlechtilé oceli, Pěnová výplň dveří v černé tkanině, Potahy sedadel GTD

Příplatková výbava: Příprava pro mobilní klíč (5 500,- Kč), Keyless Advanced (10 700,- Kč), Boční airbagy vzadu (9 000,- Kč), Telefonní rozhraní Comfort (11 200,- Kč), Soundsystem harman/kardon (13 400,- Kč), Zpětná kamera (11 200,- Kč), Světlomety IQ.LIGHT LED Matrix (23 100,- Kč), Navigace Discover Pro s Head-up vks. (30 200,- Kč), Adaptivní regulace podvozku DCC (25 000,- Kč), Parkovací asistent Park Assist (2 300,- Kč), Rezervní kolo dojezdové (2 500,- Kč), Vyhřívání zadních sedadel (6 100,- Kč), Vnější lakování Šedá Moonstone (7 900,- Kč), 19" kola z lehké slitiny Estoril (37 900,- Kč)