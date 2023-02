Volkswagen Golf Cabriolet jezdí skvěle i po letech, jen se občas zatřese. Ve zlaté barvě nejde přehlédnout

Devadesátá léta přála kompaktním kabrioletům, tak bohatou konkurenci na trhu tento okrajový segment nikdy neměl. Nejdelší produkční éře se těšil otevřený golf, který s pouhými dvěma generacemi zvládl na trhu pokrýt téměř celé čtvrtstoletí. Nejkuriózněji dnes působí model 1998, charakteristický moderními prvky na klasických základech.

S Volkswagenem Golf Cabriolet se v tuzemsku kupodivu jako první seznámili filmoví příznivci – to když v roce 1982 epizodně zazářil jako auto mladé rodinky ve francouzské komedii Četník a četnice s Louisem de Funèsem v hlavní roli. První generace obdivovaného západoněmeckého kabrioletu se i díky pozdější modernizaci ve stylu Golfu II dočkala nebývale dlouhé kariéry – vyráběla se totiž od ženevské premiéry z roku 1979 až do sezony 1993.

Nástupce na bázi třetí generace legendárního kompaktu navázal na slávu kabrioletu záhy, avšak bohužel po letní sezoně. Ve světové premiéře se totiž na veletrhu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem představil až na podzim 1993. V Německu se oficiálně začal prodávat 24. září, ve zbytku Evropy od 18. října téhož roku. Zajímavé je, že právě zmíněný velký německý autosalon se před 30 lety nesl ve znamení kabrioletů – na témže místě se světu ve stejném termínu poprvé představily i vyletněné karoserie Fiatu Punto z Bertoneho dílny či Pininfarinova Peugeotu 306. Proti golfu na sebe dokonce strhly více pozornosti. Je to logické – golf byl „jen“ novou generací kabrioletu, zatímco kompaktní peugeot i malý fiat proměnily pevnou střechu za shrnovací plátno v novodobé historii poprvé.

První kabriolet na naftu

Nejen úpravu, ale i výrobu Golfu Cabriolet wolfsburská automobilka opět svěřila karosárně Karmann v severoněmeckém Osnabrücku. Stejně jako u předchůdce charakterizoval i nový kabriolet příčný ochranný oblouk za bočními dveřmi, typický tehdy i pro nejbližší domácí konkurenci: Opel Astra či Ford Escort. Plátěná střecha byla opět nabízena ve dvou verzích: s mechanickým nebo elektrickým ovládáním konstrukce. Zpočátku byl kabriolet dostupný pouze s třemi čtyřválcovými motory: osmnáctistovkou o výkonech 55 či 66 kW, případně dvoulitrovým agregátem s maximální hodnotou 85 kW.

Pro modelový ročník 1995 pak paletu uzavřela vznětová jednotka 1.9 TDI o výkonu 66 kW, čímž se Volkswagen Golf zároveň stal celosvětově prvním kabrioletem osazeným dieselem. Nad tímto prolomeným tabu sice nejprve příznivci jízdy s větrem ve vlasech ohrnovali nos, jenže další výrobci poté německý kompakt rychle následovali. Později se diesel stal dokonce i pevnou součástí nabídky klasického roadsteru Mercedes-Benz SLK/SLC s pohonem zadních kol. Dříve naprosto nepředstavitelné! Svět se holt neustále mění a vyvíjí.

Mobilní reklamní poutač

Na jaře 1998, necelých pět let po svém debutu, se líbivý kabriolet se zvětšeným logem VW podrobil velké omlazovací kúře. Jejím hlavním cílem bylo sjednocení designu stárnoucího modelu s nejnovější, čtvrtou generací golfu, která si půl roku předtím odbyla ve Frankfurtu v tradičním šestiletém cyklu světovou výstavní premiéru. Paleta výhradně čtyřválcových motorů se prakticky nezměnila, pouze tuto rodinu obohatila pátá a šestá alternativa: výkonnější varianta vznětového agregátu 1.9 TDI o výkonu 81 kW a moderní zážehová šestnáctistovka, dosahující 74 kW.

Právě posledně zmíněný motor má pod kapotou golf na našich fotografiích. Současný majitel Petr Marek si jej dovezl z Německa, původním majitelem atraktivního kabrioletu bývala dlouhá léta tamní reklamní agentura. Nepřehlédnutelné auto na sebe zkrátka mělo hlavně upozorňovat, což se mu úspěšně daří dodnes. Zlatá metalíza s názvem Futuragelb patřila mezi novinky modelového ročníku 1998, kdy se na stárnoucím kabrioletu spolu s novými laky objevila spousta prvků z Golfu IV, čímž opět získal barvu a glanc.

Změnila se rovněž celá příď modelu s čirými světlomety nového tvaru, kryty vnějších zrcátek a oba nárazníky – mimochodem do výkroje v zadním z nich se z víka zavazadelníku přesunula registrační značka. Zepředu i zezadu tak měli ostatní řidiči náhle mylný pocit, že se dívají na úplně nové auto. Uvnitř se proměnilo osvětlení přístrojového štítu, ovládacích tlačítek i displeje autorádia. Volkswagen se totiž u všech osobních modelů nově zhlédl v modrém tónu v kontrastu s rudými segmenty.

Základní tvar stále hezké palubní desky s hlubokým přístrojovým štítem však naštěstí zůstal nedotčen. Barevný program interiéru s názvem Colour Concept se představil už v létě 1995 a až do ukončení produkce kabrioletu nabídku neopustil. Zákazník si tak vedle atraktivně křiklavých individuálních laků mohl zvolit dokonce i kožené čalounění v jásavých barvách. Na žlutou či zelenou kůži se uvelebíte v málokterém jiném autě. Technicky kabriolet i po rozsáhlé modernizaci nadále využíval původní podvozkovou skupinu kompaktu, což se projevilo i tím, že jako jediný člen inovované řady mohl mít zadní nápravu nadále osazenou bubnovými brzdami.

Okouzlující a občas nervózní

Kdo by tohle auto v době devadesátek nechtěl mít v garáži... Možnost vyzkoušet si osobitý a dodnes mladistvě naladěný Volkswagen Golf Cabriolet nemůžeme odmítnout ani v chladném podzimním sobotním odpoledni. Golf se moc příjemně ovládá, navíc je z něj do všech směrů skvěle vidět. A vnitřní ergonomie má natolik vysokou úroveň uspořádání, že ji čtvrtstoletému golfu mohou závidět i některé současné vozy. Nestárnoucímu německému kabrioletu sluší i kdysi moderní zážehová šestnáctistovka, známá také z první novodobé generace Škody Octavia.

Motor s klasickou technikou dvou ventilů na válec je v lehkém golfu dostatečně pružný, pětistupňová převodovka má pro předpoklady dynamické jízdy přímo ukázkové odstupňování. Pro novou šestnáctistovku a silnější osmnáctistovku nechyběla v dobovém ceníku ani položka automatická převodovka. Čtyřstupňový automat v kabrioletu své opodstatnění měl, zdaleka ne všichni řidiči v takto emotivním voze se staženou střechou spěchají. Jenže samočinná převodovka už tehdy za ručním řazením nikterak výrazně nezaostávala – v našem případě by snížila hodnotu nejvyšší rychlosti o zanedbatelné tři kilometry na 185 km/h a ve sprintu z nuly na stovku by ztrácela nepodstatných 1,6 sekundy.

Řádně vyztužený podvozek golfu působí na silnici s hladkým povrchem přesvědčivě a sebevědomě, jenže jakmile klesající kvalita vozovky přinese příčné spáry, náhle znejistí. Auto se s přejetím každé nerovnosti lehce otřese. Jenže u kabrioletu postaveného z velkosériového hatchbacku a v podvozkové oblasti poctivě přitvrzeného to nepovažujeme za nic neobvyklého ani nevychovaného. Jízdní zážitek je celkově moc příjemný, ani vítr do kabiny neproniká nijak nesnesitelnou silou. Při zvyšující se rychlosti se však intenzita proudění větru citelně zvětšuje. Jenže kdo by v kabrioletu chvátal…

Přítomnost bezpečnostního oblouku za zády si posádka vpředu ani neuvědomí. Rachot ani rezonance do interiéru nepronikají ani od spuštěné střechy, jejíž vyskládaný balíček za zadními sedadly působí úhledně. Golf přitom neztrácí na estetice ani s plátnem zakrývajícím kabinu.

Tohle povedené auto prodloužilo kariéru třetí generace golfu až do roku 2002, kdy už bylo téměř na spadnutí páté vydání hatchbacku. Kabriolet s hrdým jménem Golf se poté na trhu objevil ještě jednou, a to na bázi šestého vydání hatchbacku v letech 2011 až 2016. Tématu kabrioletu se přitom Volkswagen jako jediná lidová značka věnuje dodnes – po kupé- -kabrioletu Eos a dvou stylových novodobých broucích zatím naposledy zbavil střechy kompaktní SUV T-Roc.

Nejvyšší čas myslet na léto

Vážným zájemcům nemůžeme kabriolet doporučit vhodněji než na samém počátku kalendářního roku. Pokud si s ním chcete užít celou sezonu, musíte auto včas najít, (ve většině případů) dovézt ze zahraničí, absolvovat přihlašovací proceduru a dopřát mu řádný servis, což nějaký čas vyžaduje.

Loňský ročník Auto Tipu Klassik jsme odstartovali srovnáním kabrioletů Renault 19 Karmann a Opel Astra F Bertone, letošní ročník začínáme s nejobávanějším dobovým soupeřem. Poslední evropský kabriolet s příčným ochranným obloukem si vzal to nejlepší ze skvěle jezdícího hatchbacku třetí generace a ve finální fázi přijal moderní prvky jeho následníka. Mezi kompaktními kabriolety jde dnes o jeden z nejatraktivnějších modelů na trhu.

Volkswagen Golf MkIV Cabriolet: Základní technická data Motor Atmosférický zážehový čtyřválec vpředu napříč Zdvihový objem [ccm] 1595 Největší výkon [kW/min-1] 74/5800 Točivý moment [N.m/min-1] 140/3500 Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Délka x šírka x výška [mm] 4081 x 1695 x 1425 Rozvor [mm] 2470 Objem nádrže [l] 55 Maximální rychlost [km/h] 185 Zrychlení z 0 na 100 km/h [s] 11,9 Normovaná spotřeba [l/100 km] 6,2

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 01/2023. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.