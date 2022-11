Volkswagen Golf bude žít dál, elektromobily ho prozatím nevyženou. Nová generace bude členem rodiny ID.

Volkswagen má v budoucnosti Golfu jasno. Přežije!

Transformace modelového portfolia v duchu elektromobility vyřadila z trhu řadu zavedených modelů. S rozmachem rodiny ID. u Volkswagenu, která již celosvětově přinesla půl milionu objednávek, vyvstal otazník i nad oblíbeným modelem Golf.

Jeho osmá generace má plánovaný životní cyklus maximálně do roku 2028. Facelift můžeme očekávat během dvou let. Pokud by Golf zůstal věrný tradici spalovacího motoru, devátá generace by jen těsně splnila spodní hranici sedmiletého života, protože k roku 2035 má skončit v Evropě prodej automobilů se spalovacím motorem. Navíc investice spojené s vývojem technologií pro plnění normy Euro 7 by přidaly na cenovce dalších odhadem 75.000 až 125.000 Kč. Tím by se výrazně snížila jeho konkurenceschopnost v segmentu.

Podle posledních informací však Thomas Schäfer našel pro Golf alternativní plán. Volkswagen se obecně nechce zbavovat jmen dlouhodobě tvořících jeho image. Vždyť s 2840 registracemi jde za prvních deset měsíců letošního roku o nejprodávanější model značky na českém trhu.

Podle Schäfera bude tradice Golfu pokračovat začleněním do elektrické řady ID., na níž si už zákazníci zvykli. Ačkoliv rodina ID. převážně používá číselná označení, ID.Buzz je důkazem, že i historicky zavedené modely zde májí své místo. Někoho možná napadne, jestli je vzhledem k existenci ID.3 místo pro dvě podobná auta.

Thomas Schäfer však potvrdil, že oba vozy zůstanou zachovány, jelikož ID.3 nikdy nebylo plánováno jako nástupce Golfu. Ten se zařadí mezi něj a připravovaný menší model ID.2. Trojka tak bude s trochou představivosti fungovat jako Golf Plus. Nutno podotknout, že současný Golf je sice o 23 mm delší (4284 mm), ale zároveň je o 20 mm užší (1789 mm) a o 96 mm nižší (1456 mm) než ID.3. Další změny v proporcích Golfu jistě přinese nová platforma SSP, která nahradí MEB EV.