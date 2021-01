Robustnější varianta kombíku Golf Variant se nám představila minulý rok v září a její hlavní přednosti jsme si už vlastně probrali. Teď už míří Alltrack rovněž do prodeje v Česku. Model s dodatečnými ochrannými plasty, o pár milimetrů vyšším podvozkem a standardně pohonem všech kol představuje samostatný výbavový stupeň kombi Variant a zatím je dostupný s jedinou motorizací.

Při nakouknutí do konfigurátoru Golfu tedy najdete Alltrack od ceny 999.900 Kč, a to v kombinaci s naftovým čtyřválcem 2.0 TDI (147 kW/200 k), sedmistupňovým DSG a zmíněným pohonem všech kol 4Motion. Další slabší motorizace budou určitě následovat, lišit by se přitom neměly od techniky v koncernovém sourozenci Škodě Octavii Scout.

Standardně nabídne Alltrack za milion šedý lak karoserie, 17palcová kola, adaptivní LED světlomety Plus, rozšířené ambientní osvětlení interiéru, adaptivní tempomat, sadu asistentů Travel Assist, třízónovou automatickou klimatizaci, zimní paket (vyhřívání předních sedadel, multifukčního volantu, trysek ostřikovačů okna a hlavici řadicí páky a volant v kůži), dále parkovací senzory vpředu i vzadu, dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, 10,25palcový přístrojový štít, 10palcový infotainment bez navigace nebo uvítací světlo vnějších zrcátek.

Na místě je poté krátké srovnání právě se Scoutem. Kdo by to čekal, škodovka je samozřejmě levnější. Se stejnou motorizací jako v Alltracku začíná na ceně 926.900 Kč. Navíc jezdí standardně na větších 18palcových kolech, ačkoliv u verze zaměřené pro jízdu mimo zpevněné silnice to nemusí být zrovna výhoda.

V Octavii Scout se nicméně musíte za tuto cenu spokojit pouze s dvouzónovou automatickou klimatizací, vevnitř nenajdete bezdrátové nabíjení telefonu, chybí asistent změny jízdního pruhu (detekce mrtvého úhlu), některé funkce adaptivních světlometů (například pro jízdu na dálnici) a vzadu je jeden USB-C port (Alltrack má dva). Na druhou stranu Škoda ve Scoutu zase standardně zajistí navigaci v 10palcovém infotainmentu.