Radosti Silný a úsporný motor Výborně naladěný podvozek Bohatá výbava Starosti Dotykové ovládání důležitých funkcí Pomalý start infotainmentu 9 /10

Recept na zvýšení kombíku už od dob prvního Audi Allroad obšlehl kdekdo. Ale zatímco mnohé automobilky takovéto stroje staví spíše jako lifestylové modely a bez pohonu všech kol (zdravíme Ford Focus Active a Kiu XCeed), zde čtyřkolku máme a navíc se silným turbodieselem. Ideál. Ve svých vlastních materiálech sice Volkswagen zmiňuje slovo crossover, ale my se nenecháme obalamutit – tohle je prostě kombík a hotovo.

Od klasiky ho rozeznáte na první pohled podle o 15 milimetrů větší světlé výšky a oplastování po celém obvodu – přes blatníky a prahy až k zádi. V této diskrétní šedé barvě mu to obzvlášť sluší, jeho silueta působí harmonicky a vyváženě. K tomu v základní výbavě dostáváte sedmnáctipalcové disky Ronda a stříbrné střešní lišty. Na zvedáku byste pak poznali dodatečnou ochranu pod motorem a převodovkou, která je volitelně k mání za příplatek 6600 Kč.

Vnitřek příjemný, až na digitální nástrahy

Usednout za volant je díky větší světlosti snadné, stejně tak rychle najdete příjemnou polohu díky dostatečnému rozsahu nastavení sedadel. Ta jsou tak akorát měkká, abyste se na delších cestách neunavili. Vnitřek působí až na pár detailů kvalitně, ale s jeho obsluhou se možná budete chvilkami potýkat. Na dotykové plošky nadáváme už od premiéry krátkého golfu a evidentně nejsme sami. Stejně jako v nové octavii je třeba dotykový panel pod obrazovkou infozábavního systému tak trochu na škodu – nastavování hlasitosti je nepřesné a při obsluze displeje do něj snadno drknete prstem. To samé platí i o souboru čtyř plošek na středovém panelu, omylem o ně zavadit je také častější, než by bylo zdrávo.

Rovněž dotykový je panel ovládání světel, na němž se z nepochopitelného důvodu nachází i plošky pro výhřev skel. Neměly by být náhodou někde u ovládání klimatizace? To je mimochodem také dotykové, ale dá se díky jemným prohlubním plus minus nahmátnout po paměti. Infotainment MIB 3 startuje relativně pomalu, což je do doby než přijde update stav prakticky ve všech novějších Volkswagenech. Díky dostatečně velkým dlaždicím se v něm dá vcelku snadno zorientovat a hlasové ovládání funguje spolehlivě.

Snadná je i práce s digitálním přístrojovým štítem, který si můžete prakticky celý přizpůsobit svým představám a umí vám zobrazit i mapu. Velmi příjemný je volant s klasickými tlačítky, které u jiných verzí a mnoha dalších Volkswagenů nahradily dotykové plošky. V přímém srovnání se ukazuje, že klasika má své opodstatnění – z hlediska přehlednosti a snadné obsluhy jde o ideál.

V podélném směru je v Golfu Alltrack spousta místa, posádka vzadu nepocítí tíseň v oblasti kolen ani nad hlavou. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:60, uprostřed se nachází průvlak. Kufr má solidní šířku, hloubku i výšku, nakládací hrana je prakticky v rovině s podlahou, pod níž se k rezervě (za tu si připlatíte 2600 Kč) vejde sousta dalších věcí. Příjemným detailem jsou páčky sklápění opěradel po stranách, u nichž najdete i praktické háčky.

Objem 611 litrů v základní konfiguraci je solidní hodnota, 1624 litrů po sklopení taktéž. Celkově vzato působí vnitřek Golfu Variant vzdušně, svůj podíl na tom jistě bude mít i volič řazení ve formě malé páčky, která vpředu nepřekáží fyzicky i vizuálně.