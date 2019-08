Dlouhou dobu se předpokládalo, že si osmá generace Golfu odbude světovou premiéru na blížícím se autosalonu ve Frankfurtu, musela ale ustoupit elektromobilům, do kterých se zbláznily snad všechny významné automobilky světa. Frankfurt se nakonec stane dějištěm premiéry elektrického modelu ID.3 a možná je to tak lepší. Golf totiž bude mít na podzim svou vlastní premiéru a nezapadne tak v množství autosalonových novinek.

Nejednoho z vás by možná napadlo, že už vlastně nemá co skrývat. V minulosti totiž byl několikrát zachycen v provozu, a to dokonce i v provedení GTI, které někdo nafotil za branami mateřského závodu Volkswagenu ve Wolfsburgu. Fanouškům pak značka vyšla vstříc alespoň skicou interiéru, osobně jsem ale toho názoru, že ani oficiální fotka skutečného automobilu toho neřekne o moc víc.

V galerii můžete vidět vůbec první oficiální fotku osmé generace Golfu. Větší změnu představují uzounké přední světlomety, nárazník standardní verze bude podle všeho hodně kontrastní a… to je zatím všechno. Dokonce i vnější zpětná zrcátka vypadají stejně jako u současné generace a počítat nemůžeme ani s nižším bočním prosklením, které by vytvářelo dynamičtější siluetu.

Klaus Bischoff, šéfdesignér Volkswagenu, považuje nový Golf za „eye-catcher". Měl by zkrátka přitahovat pozornost, což ale zatím není úplně zřejmé. Z dosud zveřejněných neoficiálních snímků, pořízených třeba i během natáčení reklamního spotu, bude design spíše evolucí stávajícího než něco, z čeho bychom se prvoplánově posadili na zadek.

Interiér se v každém případě změní hodně. Bude minimalistický a více zaměřený na řidiče. Podle slov Volkswagenu bude Golf digitální, inteligentní a připojený. Nejdříve dorazí hatchback, na praktičtější kombi si budeme muset počkat.

Vůz bude využívat upravenou platformu MQB a počítá se u něj s elektrifikací. Za nový ryze elektrický „Golf“ však můžeme považovat nové ID.3, o němž vám řekneme více už v předvečer frankfurtského autosalonu. Počítá se také s ostrou verzí R, která by měla hodně posílit a zachovat si klasický spalovací motor.