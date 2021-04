Tahle verze zároveň není zrovna levná. Začíná lehce pod sedmi sty tisíci korunami (základem je motor 1.5 TSI/110 kW) a za zkoušenou mild-hybridní patnáctistovku s DSG dáte nejméně 769.900 Kč. Samozřejmě plus příplatky. Konečná cena vozu na fotkách přesáhla 900.000 Kč, a to i kvůli Matrix LED světlometům (46.900 Kč) s dynamickým přepínáním dálkového a potkávacího režimu, v jejichž ceně překvapivě není zahrnuta diodová lišta propojující obě lampy - ta vás vyjde na dalších 2500 Kč.

Volkswagen uvádí, že se ve srovnání s hatchbackem sedí vpředu o dva a vzadu o tři milimetry níže, to je ale rozdíl, který v praxi nikdo nepozná. Můžete si však být jistí, že i pokud jste vyššího vzrůstu, budete mít uvnitř místa dost. Vpředu díky přístrojovce, jejíž minimalistická středová konzola neomezuje kolena cestujících, a vzadu i díky těm pár centimetrům, které jsou tady k dobru oproti hatchbacku. Měřím 190 cm a „za sebe“ se pohodlně posadím už v krátkém golfu, tak proč by to nemělo jít i v kombíku?

Tímto výčtem bychom krátké mezigenerační porovnání obvykle zakončili, dnes by to ale byla chyba. Osmá generace Golfu Variant má totiž nejen o něco větší kufr než předchůdce, ale hlavně o 50 mm delší rozvor náprav než současný hatchback. To sice ještě neznamená, že budete mít vzadu o 50 mm více místa na nohy, i deklarovaných 38 mm se však hodí. Za Variant se u golfu připlácí 30.000 Kč, což je pro srovnání o 10.000 Kč více, než kolik činí rozdíl mezi „krátkým“ Seatem Leon a praktičtějším provedením Sportstourer.

Pojďme tento názor podpořit čísly. Nový Golf Variant ve srovnání s minulou generací narostl do délky o 66 mm a má kufr o základním objemu 611 litrů. To je o šest litrů více než v případě předchůdce, a zaměříme-li se na objem po sklopení zadních opěradel, bavíme se o nárůstu z 1620 na 1644 litrů. Kufr je praktický, má ve dvou rovinách nastavitelnou podlážku a zadní opěradla je možné sklopit páčkami po stranách. Získáte tím téměř rovnou ložnou plochu. Nechybí průvlak na lyže, háčky pro uchycení tašek, 12voltová zásuvka (od výbavy Life), a pokud si připlatíte 3100 Kč, dostanete i zásuvku na 230 V.

Zkoušenou verzi R-Line můžete pořídit buď s benzinovou patnáctistovkou TSI o výkonu 110 kW, nebo se stejně výkonným dvoulitrem TDI Evo. Oba motory jsou v základu s manuální převodovkou a sedmistupňové DSG importér nabízí za příplatek. Kdo by chtěl R-Line s litrovým TSI (81 kW), výkonově slabší jedna-pětkou (96 kW), 85kilowattovým dvoulitrem TDI, nebo ve verzi na zemní plyn (96 kW), má smůlu.

My se dnes vydali „benzinovou“ cestou, navíc v kombinaci s DSG, což automaticky znamená také mild-hybridní systém s elektromotorem ve funkci startér-generátoru a malou baterií určenou k ukládání rekuperované energie. Už v loňském testu golfu jsme podrobně probrali, co tato technika umí, takže dnes jen připomenu, že golf 1.5 eTSI umí jet na čtyři i dva válce, může plachtit s vypnutým motorem a přechody mezi jednotlivými režimy jsou téměř neznatelné. Hlavním úkolem nových zbraní je snížení spotřeby paliva, což v případě běžného užívání vedlo k zhruba 5,6 litrům na 100 km.

Já bych se ale dneska chtěl pobavit také o funkci eco asistence, kterou jsem dosud vnímal jenom jako takového „kecala“ do řízení. Jasně, i dnes vám třeba před kruhovým objezdem hláškou v přístrojovém štítu naznačí, že byste měli uvolnit plyn, už je ale tak daleko, že za vás umí přibrzdit, a to dokonce i při jízdě s vypnutou navigací. Systém sleduje dopravní značky, ví, kudy jedete, sleduje i provoz před vámi, a když mu to dovolíte, postará se o co nejefektivnější jízdu.

Kdyby předcházející odstavec četl o 15 let mladší Honza Mička, patrně by se chytil za hlavu a jal se psát na Facebook cosi o vyměknutí vlastního charakteru. Jenže kolikrát fakt člověk nemá náladu na divočení, má plnou hlavu kdoví čeho a snadno přehlédne třeba omezení rychlosti. I pro tyto případy se hodí eco asistence. Funguje spolehlivě, zásahy jsou jemné a rychle se na ně zvyká, proto jsem neměl sebemenší důvod pomocníka v přehledu asistenčních systémů v infotainmentu vypínat. Ale samozřejmě to jde.

Všechno za vás ale samotné auto neudělá, takže když na to pak za městem nebo na dálnici budete šlapat jako zběsilí, můžete se s příznivou spotřebou paliva rozloučit. Test jsem začínal s úplně syrovým autem a běžně nebyl problém jezdit za zhruba šest litrů. O mnoho více vůz nevyžadoval ani ve městě, kde mild-hybridní systém zhasíná motor už při dojíždění ke křižovatkám a vyhlazuje v minulosti občas trochu divoké rozjezdy se sedmistupňovou „suchou“ převodovkou DSG (DQ 200). Dálniční stotřicítka pak na sedmý rychlostní stupeň znamená zhruba 2500 otáček a spotřebu 6,1 l/100 km.

Rodinný univerzál

Osmá generace golfu se kdekomu nemusí zamlouvat kvůli relativně nevýraznému vzhledu (z mého pohledu až na R-Line a deriváty), převážně dotykovému ovládání nebo vysoké ceně, stran jízdních vlastností ale nemohu říct ani popel. S motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW se pojí víceprvková zadní náprava i nádrž o objemu 50 litrů (slabší varianty mají vlečená ramena a 45litrovou nádrž), standardně dodávaný sportovní podvozek je o něco tužší, ale s příplatkovými tlumiči DCC (20.700 Kč) se širokou skálou nastavení je vám to jedno. Golf po jízdní stránce umí měnit charakter, tohle ale ocením u rychlých derivátů GTI či R a ne u 150koňové předokolky, která bude zastávat roli rodinného vozu nebo služebáku, u nějž tuhý podvozek asi není to, co při dlouhých přesunech chcete.

Příplatková 18palcová kola se 40procentními pneumatikami nejsou při požadavku pohodového svezení překážkou, kombík má hezky ladné pohyby a neruší posádku hučením od podvozku či nepříjemným aerodynamickým svistem ve vysokých rychlostech. Výkon 110 kW a točivý moment 250 N.m stačí i v případě, že jedete naložení a převodovka nezmatkuje třeba ani v situacích, kdy před zahájením předjíždění zadupnete plyn do podlahy a náhle si to z jakéhokoliv důvodu rozmyslíte. Prostě ideál.

Benzinový golf s velkým kufrem za to nicméně umí i hezky vzít. Ve vysokých rychlostech je stabilní, má přesné a rychlé řízení, progresivní převod s 2,1 otáčkami mezi dorazy pomáhá k hbitějším změnám směru a motor je ve středních otáčkách příjemně živý. Celek ale k divočení nevybízí. Co si tak pamatuji, byl golf vždycky pohodář s nadprůměrnými jízdními vlastnostmi a naprosto stejně je tomu i u současné generace. Jen zkrátka některé funkce vyžadují více zvyku.