Zánovní VW Golf Cabriolet po doktorovi není mýtus. Může být váš skoro zadarmo

Koncerty, výstavy, divadelní představení a vůbec všechny akce, u nichž se předpokládá návštěvnost nad 100 lidí, teď nemají na růžích ustláno. Pokud navštěvujete Autorevue.cz pravidelně, víte, že automobilové výstavy a srazy podporujeme a nepolevíme v tom ani letos. Tradiční setkání příznivců Golfů GTI u rakouského jezera Wörthersee, kde se mimo jiné měl oficiálně ukázat nový Golf GTI TCR, sice bylo zrušeno, pořadatelé letních akcí ale zatím mohou být relativně v klidu.

Máme teď na mysli přímo jednu konkrétní. Přípravy letošního Volkswagen Festu, který se stejně jako v minulých letech odehraje na letišti Hosín, jsou v plném proudu a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by bylo pořádání akce ohroženo. Pořadatelé si už loni dali za cíl svolat více než 1000 aut, což se nakonec nepovedlo, s konečným počtem 839 aut se ale i tak jednalo o největší sraz vozů Volkswagen u nás a s velkou rezervou padnul rekord z roku 2018, kdy do Hosína dorazilo 612 aut.

Letos to podle všeho bude zase velké. Meta 1000 aut na srazu je jedním z velkých cílů pořadatelů, kteří investovali nemalé peníze do sociálního zázemí (oproti loňsku budou na místě mobilní sprchy) a doprovodného programu, zahrnujícího sprinty letištní ploše, ukázky vozů na rampě před hlavním pódiem či koncert Paulieho Garanda. Vůbec největší lákadlo budou mít účastníci celou dobu na očích a každý z nich bude mít šanci ho získat prakticky zadarmo.

Už v loňském roce se pořadatelé práskli přes kapsu, koupili žlutý Volkswagen Brouk, dali ho do pucu a připravili tak, aby s ním jeho výherce mohl ze srazu rovnou odjet. Stačilo jenom hodit platnou vstupenku do velké bedny a mít štěstí. Losování proběhlo pod notářským dohledem a nejinak tomu bude i letos. Jen auto bude jiné – letos padla volba na Golf Cabriolet 1.6 z roku 1985, jehož předchozím majitelem byl doktor z Německa.

Krásný kousek má nově čalouněný interiér a do Česka dorazil z Hamburku. Aktuálně má stále německý techničák a pořadatelé s ním před vypuknutím Volkswagenu Festu 2020 plánují navštívit vybrané akce, aby byl co nejvíce vidět. Losování výherce bude probíhat za stejných podmínek jako loni. Vezmeme-li to do důsledku, vůz za zhruba 130.000 Kč můžete být váš za 399 Kč. Přesně tolik stojí vstupenka na festival v předprodeji, na místě pak bude o padesát korun dražší. Na oficiálním webu akce jsou už otevřeny registrace.

„Stejně jako každý rok jdeme zase o kus dál, co se týká velikosti festivalu a programu pro lidi. Proto bude opět losování o auto a sprinty na dráze, ale nově i sprchy a koncert Paulieho Garanda. Vše, na co jsou lidi zvyklí, jen posunuto o laťku výš. Mám radost, že se podařilo sehnat takhle hezkého Golfa a zajistit kvalitní zázemí, které si návštěvníci zaslouží. A doufám, že letos tu vysněnou hranici 1000 aut překročíme,“ řekl Zdeněk Fišák, hlavní organizátor Volkswagen Festu.

Letošní Volkswagen Fest bude již pátý v pořadí. Proběhne ve dnech 28. - 30. 8. 2020 na letišti Hosín u Českých Budějovic a hlavním partnerem je divize Volkswagen společnosti Porsche Česká republika. Vstupné zahrnuje vstup do areálu po celý víkend, kompletní program a stylový plecháček. Tradiční festivalová trička budou k dispozici na místě.

#1000autnebonic