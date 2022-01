Pojďme se nejprve podívat do postele. Lůžko je tvořeno dvěma sklopnými díly na bocích zadní části interiéru. Odjistíte je rozepnutím spojek jako u bezpečnostních pásů, rozložíte a rázem máte prostor o šířce zhruba metr osmdesát a s délkou přibližně dva metry. Tedy o standardní „king size“ velikosti – dva dospělí se tu vyspí královsky i s dítětem uprostřed, i když pro větší komfort by se hodila trochu vyšší matrace nebo extra nafukovačka.

Cestování po vlastní ose a bydlení ve svém vlastním autě jsou nadále na vzestupu. Aby také ne – takové auto sice může stát jako několik velkých rodinných dovolených v exotických krajinách, ale svoboda je zvlášť v této nejisté době k nezaplacení. Výrobci se proto předhánějí v tom, kdo jak nejlépe nacpe do svého vozu vše potřebné pro pohodlné cestování i přespávání.

Za volantem králem silnic

Crafter je auto na dlouhé trasy, takže musí svému řidiči nabídnout dostatek pohodlí pro větší časové úseky za volantem. Dobrým nápadem je připlatit si za odpružené sedadlo ergoComfort s nastavitelným sklonem i hloubkou sedáku – na horším povrchu vám záda poděkují, že jste utratili 11.721 Kč navíc. Vertikálně stavěná palubní deska obsahuje velké množství odkládacích přihrádek – vedle držáku nápoje u A sloupku řidiče, na středovém panelu vedle voliče řazení, před spolujezdcem i v horní části pod čelním sklem.

V předních dveřích pak najdete hned dvě kapsy nad sebou, nemusíte se tedy sklánět a lovit věci odkudsi od podlahy. Vpředu také najdete hned dvě 12V zásuvky. Přístrojový štít s kulatými budíky je díky své jednoduchosti maximálně přehledný a dobře se čte, na multifunkčním volantu pak najdete klasická tlačítka tam, kde jste je donedávna naši i u „civilních“ Volkswagenů. Zcela v pořádku je ovládání klimatizace a hlasitosti dostatečně velkými otočnými voliči, které snadno nahmátnete po paměti, aniž byste spouštěli zrak ze silnice. Navigaci Discover Media za příplatek 36.012 Kč bych si možná odpustil, vyhřívané čelní sklo za rozumných 7492 Kč nikoliv – škrábat v mrazu obří prosklenou plochu, která navíc sahá do pořádné výšky, by byla pěkná otrava.

Zpoza volantu máte dobrý přehled o dění okolo vozu – ať už díky velkým oknům a sklům, nebo kvůli přehledně členěné karoserii. Crafter se středním rozvorem má na délku bez pár milimetrů šest metrů, dozadu pochopitelně téměř nevidíte, proto je dobrým nápadem připlatit si 7352 Kč za zpětnou kameru, která je umístěna nad zadními dveřmi. Tudíž se nezašpiní při jízdě a navíc dává skvělý přehled o dění za autem.

Z hlediska pohonu měl testovaný kousek maximální konfiguraci – nejsilnější dvoulitrové TDI s výkonem 130 kW v kombinaci s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol, doplněným mechanickou uzávěrou diferenciálu (ta je za příplatek 18.587 Kč). S tímto uspořádáním se z Crafteru stává téměř nezastavitelný stroj na dobrodružství.

Sněhu a ledu se nezalekne, bahna taktéž. Čtyřkolka funguje zcela spolehlivě a téměř nepostřehnutelně, práci převodovky také nelze kritizovat – kvalty přehazuje bez cukání a logicky, aniž by motor dusila v příliš nízkých otáčkách, nebo ho naopak nechala řvát u omezovače. Nezdá se, že by měl dvoulitr s takto obřím autem problém, a to ani s nákladem. Spotřeba se umí pohybovat mezi osmi a devíti litry na sto, což je na šestimetrového mastodonta zcela v pořádku.

Crafter Freestyle se neztratí ani na dálnici, tempo s provozem udrží a nechybí mu síla při předjíždění. Navzdory vysokým bokům tento Crafter kupodivu není přehnaně citlivý na boční vítr a i když uvnitř ve vyšším tempu uslyšíte svist větru okolo karoserie, uši vám neutrhne. Řízení je přesné, brzdy zabírají plynule a i když se nedá říci, že by se velký Volkswagen dal řídit tak jako osobák, ve své kategorii patří k tomu lepšímu.