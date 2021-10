Kabina je prošpikována různými odkládacími schránkami a poličkami. Máme zde dvě úrovně kapes ve dveřích, dále police v horní části palubní desky, praktický držák na nápoje u A sloupku s odkládací plochou, police nad prostorem pro posádku a také objemnou schránku pod sedadly spolujezdců, v níž najdete povinnou výbavu. Montpáku a hever Volkswagen umístil pod podlahu u kopilota. Rádio s 6,5“ barevným dotykovým displejem je příjemným společníkem, stojí jen 11.781 korun a navigaci do něj pohodlně dostanete třeba skrze bezproblémové připojení Android Auto.

TEST VW California Beach vs. levná vestavba: Těžká volba dnešního hipíka?

Perfektní je také multifunkční volant (za příplatek 8973 Kč) s klasickými tlačítky, který bude hned povědomý majitelům starších Volkswagenů. Při vzpomínce na nové volanty s dotykovým ovládáním se člověk nemůže ubránit pocitu, zda nejsou tyto inovace zbytečné. Příkladné je umístění voliče automatické převodovky hned napravo od volantu, klimatizaci ovládáte otočnými voliči – opět žádná zákeřnost nebo nepřehlednost. A možná vám to přijde jako drobnost, ale fajn je také umístění tlačítka výstražných světel těsně nad voličem řazení.

Když se vyhoupnete do sedadla řidiče, zjistíte, že pojme skutečné chlapy prakticky neomezené výšky a šířky. Je hezky měkké a cestování na dlouhé vzdálenosti v něm neunaví. Seřídit se dá v dostatečném rozsahu tak, abyste na vše pohodlně dosáhli. Přístrojový štít s klasickými kulatými budíky a maxi dot displejem uprostřed je vzorem přehlednosti, obejde se bez zbytečností a designových cingrlat.

Kouzlem levnějších a užitkových (čest výjimkám) Volkswagenů je recyklace dílů, které jsme vídávali už před lety. A jak říkáme dnes a denně, místo dotykových plošek a inovativního členění ovládacích prvků (rozumějte tam, kde je začnete hledat až po nějaké době) se zde naštěstí zatím na zdravý rozum nikdo nevykašlal. Pokud trávíte v Crafteru spoustu času, vždy víte, kde co je. Palubní deska je sice z tvrdých plastů, což je zde žádoucí, ale hezky poskládaná ohledně ovládání i praktičnosti.

Osmistupňový automat řadí inteligentně a bez škubání, prakticky o něm nevíte a necítíte potřebu zasahovat do jeho činnosti skrze volič. Crafter se necítí nepatřičně ani ve vyšším dálničním tempu, do vysokých boků se sice vzduch umí opřít, ale nepřijde vám, že se hned tak vyklopíte. Odpružení je skutečně povedené, na výmolech dodávka výrazněji neposkakuje s nákladem i bez něj. Parkování si můžete usnadnit díky kameře za 7279 Kč a ParkPilotu za 17.445 Kč – ten není přecitlivělý a umožní vám manévry na centimetry. Cestování si můžete zpříjemnit i díky tempomatu s omezovačem za příplatek 10.348 Kč.

Za volantem se budete cítit jako král silnic – výhled do všech stran je parádní (dozadu pochopitelně ne) a přehledně členěná karoserie umožňuje navzdory své délce jemné manévrování. Ovládání se s řidičem nepere, volant jde zlehka a i v brzdách je solidní porce citu. Motor si s autem naloženým zhruba na polovinu přepravní kapacity uměl poradit, ale pokud budete často jezdit naložení až po střechu, zvažte silnější provedení se 130 kW a 410 Nm. Zvuk čtyřválce je sice pronikavější než u osobáků, ale uši posádce neutrhne a na dlouhých cestách neruší. Kombinovaně se lze dostat s napůl naloženým autem pod osm litrů na sto, což plně odpovídá tabulkovým údajům.

Závěr

Být řidičem dodávky v tomto případě neznamená žádné utrpení – naopak, z hlediska komfortu, ergonomie i ovladatelnosti je Crafter velmi dobrý. Na poměry užitkáčů má také nadstandardně povedený podvozek, což ocení řidič i náklad. I pokud nejste na dodávky zvyklí, sžijete se s ním velmi snadno. Otřepané klišé „jezdí jako osobák“ zde pochopitelně neplatí, ale podvozkově má skutečně blíže k Transporteru, než k jiným užitkovým vozům podobné velikosti a koncepce.

VW Transporter vzniká v Hannoveru 65 let. Prohlédněte si dobové fotky z výroby

Poskládat si ho můžete v milionu kombinací, ať už jde o rozvor, střechu, pohon předních, zadních nebo všech kol, ale tato konfigurace s překližkovým obložením s šikovnými kolejnicemi se jeví jako velmi kvalitní volba. Za zmínku stojí i pětiletá záruka, rámovaná nájezdem dvou set tisíc kilometrů bez příplatku.

Volkswagen Crafter: Souhrn cen Základní cena vozidla 724.790 Kč (2.0 TDI/75 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.029.947 Kč (2.0 TDI 8AT/103 kW) Cena testovaného vozidla 1.262.654 Kč (2.0 TDI 8AT/103 kW)

Technické údaje: Volkswagen Crafter Rok • stupeň výbavy 2021 • Skříň 35 8AU FWD

Počet válců/ventilů na válec 4/4

Typ motoru • zdvihový objem vznětový • 1 968 cm 3

Nejvyšší výkon 103 kW (140 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 3 500 až 3 600 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 340 Nm při 1 600 až 2 250 ot/min

Nejvyšší rychlost 155 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Zákl. objem zavazadlového prostoru 11 300 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 088 kg • 3 500 kg

Prům. spotřeba: komb. 9,5 l/100 km

Rozvor náprav 3 640 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 5 986 × 2 040 × 2 590 mm

Základní výbava: 16" kola ocelová, stříbrná - ET60, zatížení 1 050 kg, Airbag řidiče, Asistent pro kompenzaci bočního větru, Asistent pro rozjezd do kopce, Automatický spínač denního svícení, Baterie 420A (70Ah), Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Dělicí přepážka bez okna, Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu, Elektrické ovládání bočních oken, Halogenové světlomety (dělené), Klimatizace "Climatic", Multifunkční ukazatel "Plus", Odkládací přihrádka pod stropem kabiny, Osvětlení v nákladovém prostoru, Palivová nádrž 75 l, Plnohodnotné ocelové rezervní kolo, Posuvné dveře na pravé straně, Přední náprava maximální zatížení 1800kg, Rádio "Composition Audio", Rozhraní pro připojení úpravců IP4, Sedadlo řidiče Komfort, Sedadlo spolujezdce – dvojsedadlo s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem, Start-Stop, Úchytná oka v podlaze - 10 ok u středního rozvoru, Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná, Zadní křídlové dveře neprosklené

Příplatková výbava: Airbag spolujezdce (6 181,-), Boční obložení nákladového prostoru (16 985,-), Boční poziční světla (2 794,-), Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová (2 472,-), Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru (19 642,-), Gumové koberečky v kabině řidiče (1 557,-), LED čelní světlomety, LED denní svícení (30 309,-) LED osvětlení v nákladovém prostoru (5 082,-), Lišty k uchycení nákladu (7 279,-), Manuální spuštění regenerace DPF ( 5 988,-), Multifunkční volant (8 973,-), Nástupní schůdek v nárazníku (4 029,-), Odkládací přihrádka nad stropem kabiny (3 607,-), Parkpilot vpředu a vzadu (17 445,-), Přední náprava zesílená (8 195,-), Rádio "Composition Colour" (11 781,-) Rozhraní pro připojení úpravců IS2 (9 953,-),Tempomat s omezovačem rychlosti (10 348,-), Vyhřívané čelní sklo ( 7 419,-), Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce (8 059,-), Vyhřívané trysky ostřikovačů (1 163,-), Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu (30 903,-), Zesílené tlumiče a pérování (5 264,-), Zpětná kamera (7 279,-)