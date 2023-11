Volkswagen chystá smršť novinek. Normální auta pro lidi si ponechá, legendu nevyjímaje

Volkswagen se do elektromobility pustil po hlavě a nyní má jedno z nejširších portfolií, navíc jej průběžně vylepšuje. Přesto modely se spalovacím motorem nezatracuje. Tady je přehled plánu na příští rok.

Volkswagen zažívá krušné časy. Jako jeden z prvních se naplno vrhnul do elektromobility, která ale v Evropě naráží na rozdílné podmínky pro přijetí. Dobře to reflektují letošní registrace elektromobilů napříč Evropou. Zatímco v Norsku tvořily bateriové vozy 83,4 % registrací, v České republice jen 2,8 %. Mimochodem, to je třetí nejhorší výsledek. Za námi je jen Chorvatsko s 2,7 % a Slovensko s 2,4 %.

Bojuje ale statečně. Díky široké nabídce elektromobilů jich letos dodal v Evropě o 45 % více, konkrétně 531 500. Dalších 117.100 elektromobilů předal v Číně a 50.300 šlo do USA. Nežádanějšími modely jsou ID.4 a ID.5. V České republice Volkswagen registroval 503 bateriových vozů.

Budování poptávky je klíčové, protože celkové prodeje elektromobilů za plány zaostávají. Například pracovníci z montážních linek určených modelům ID.4 a ID.7 měli o týden delší dovolenou. Volkswagen věří, že s příchodem nových modelů se situace zlepší.

Již od letošního jara je v prodeji modernizovaná ID.3, kde se navzdory zvýšení kvality cena snížila pod milion korun. Facelift přinesl hodnotnější materiály v interiéru, head-up displej, aerodynamické prvky a možnost nabíjení výkonem 170 kW. SUV ID.4 a ID.5 dostaly vyspělejší techniku s rapidním nárůstem točivého momentu a těší se z nového infotainmentu. Vlajkovou loď ID.7 lze už objednávat od 1.569.900 Kč se solidní výbavou.

Příští rok bude mít v prvním čtvrtletí premiéru výkonná verze ID3. GTX se vstupem na trh v polovině roku. Zhruba ve stejnou dobu přijde Cupra se sesterským modelem Born VZ. Koncem roku rozšíří modelovou řadu ID.7 Tourer, jehož maskované fotky už jsou venku.

Je ale jasné, že pouze elektromobily není Volkswagen živ a vozy se spalovacím motorem jsou stále v převaze. Od podzimu je možné objednávat modernizovaný Touareg s cenou do 1.699.900 Kč. V únoru 2024 se můžete těšit na vylepšený T-Cross a v březnu přijdou na trh nový Tiguan spolu s Passatem. Na červen je zatím naplánován facelift Golfu Family.

V polovině roku 2024 bude opět k dostání plug-in hybridní Volkswagen Multivan, který teď v konfigurátoru nenajdete. Bude ale značně vylepšený. Výkon se zvýší na 180 kW a dojezd na jedno nabití bude o 70 % delší. Díky elektromotoru na zadní nápravě se budete moci spolehnout na pohon všech kol.

Ze segmentu užitkových aut nesmíme opomenout ID.Buzz. Tomu Volkswagen na přelomu léta a podzimu nadělí do ceníku verzi s prodlouženým rozvorem a 91kWh baterií pro dojezd až 460 km. Výkon se zvýší na 210 kW a posádka si bude užívat infotainment z ID.7.