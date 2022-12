Volkswagen chystá platformu MEB+. Slibuje dojezd 700 kilometrů a rychlejší nabíjení

Technický základ elektrické ofenzivy VW čeká značné vylepšení. Nové elektromobily budou zase o kus použitelnější.

Modulární platforma MEB se k zákazníkům poprvé vydala v roce 2019 s uvedením modelu ID.3. Nyní ji využívá dvanáct koncernových vozů, včetně domácí Škody Enyaq iV, rodinného i užitkového VW ID.Buzz nebo modelu ID.6 pro čínský trh. Zatím na MEB vzniklo 670.000 vozů, z nichž půl milionu tvoří modely z rodiny Volkswagen ID, v plánu je výroba dalších více než devíti milionů vozidel.

Koncern věří, že potenciál MEB není ještě vyčerpán a stále nabízí řadu výhod (zmiňuje třeba vnitřní prostor Passatu s vnějšími rozměry Golfu), proto do ní bude v příštích letech významně investovat a na trh přinese vylepšenou variantu MEB+. Pokrok má přinést lepší nabíjení a ukládání energie, konkrétně třeba ve formě nové generace baterií s názvem Unit Cell, které přinesou dojezd až 700 kilometrů. Díky vylepšení pak bude možné nabíjet 175 až 200 kW.

V plánu je další rozšíření nabídky vozidel. Do roku 2026 třeba jen samotný Volkswagen uvede na trh dalších deset elektromobilů v mnoha segmentech. Půjde o vozy rodinné, prémiové, sportovní i dostupné. Konečně se totiž má objevit použitelné bateriové auto v ceně do 25.000 euro, tedy do zhruba 600.000 Kč. Platforma MEB+ pak dále rozšíří možnosti asistenčních a bezpečnostních systémů, hlavně po stránce automatizované jízdy.